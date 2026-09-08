Azul Spinetta cumplió seis años y demostró que es la viva imagen de su abuelo, Luis Alberto Spinetta

Vera Spinetta, reconocida actriz e hija del legendario músico Luis Alberto Spinetta, conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir imágenes de su hijo Azul, quien acaba de cumplir 6 años. La publicación no solo despertó el cariño de los fans, sino que también generó una ola de asombro por el sorprendente parecido que el niño tiene con su abuelo.

Vera, la hija de Luis Alberto Spinetta celebró el cumpleaños de Azul con un emotivo posteo y los seguidores reaccionaron

Vera Spinetta es mamá de dos niños Eloísa, fruto de su relación con Pedro Merlo y Azul, producto de su vínculo con el músico Juan Saieg y quién cumplió sus 6 años. En las últimas horas, la artista sorprendió en su cuenta de Instagram al subir una serie de tiernas imágenes de su pequeño hijo en diferentes momentos cotidianos, acompañadas de un mensaje lleno de amor y en pocos minutos el posteo se llenó de comentarios que comparaban el niño con su abuelo Luis Alberto Spinetta.

Luis Alberto Spinetta y su nieto Azul impactaron en las redes sociales por su parecido físico.

“Felices 6 años Azul, te amamos tanto. Lo mejor de este mundo lo trajiste vos”, escribió la artista junto con corazones azules que acompañaron el álbum inédito con los mejores momentos de su hijo en donde aparece jugando con un disfraz de astronauta, con capa de superhéroe, concentrado en la cocina o con la cara pintada de Leopardo.

Azul, hijo de Vera Spinetta y nieto de Luis Alberto Spinetta.

También, en varias fotos el pequeño está compartiendo dulces momentos con su hermana Eloísa. Cada imagen reflejó la alegría y la ternura que rodean a la familia, en un día muy especial. El posteo no solo emocionó a sus seguidores, sino que también despertaron una profunda curiosidad respecto a la similitud física entre Azul y Luis Alberto Spinetta. La comparación no pasó desapercibida: los rasgos faciales, la expresión y la mirada del niño.

Eloísa y Azul, los nietos de Luis Alberto Spinetta.

“¡Qué lindo es poder seguir viendo al flaco a través de sus nietos! ¡Gracias Vera!”, “Son todos iguales”, “Le hacen fotocopias a ustedes”, “¡Qué fuertes que son los genes Spinetta…!”, “Bellos niños, muy Spinettianos”, “No se puede ser tan Spinetta...Los Spinetta”, “Mini Luis Alberto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales que quedaron impactados con el parecido del abuelo y el nieto.

Azul, el nieto de Luis Alberto Spinetta que cumplió 6 años.

Antes de que naciera su nieto Azul, Luis Alberto Spinetta compuso una canción para Vera

Luis Alberto Spinetta falleció en 2012, cuando Azul aún no había llegado al mundo. Sin embargo, la presencia de sus hijos y nietos en redes sociales es una forma de conexión de la familia Spinetta y los fanáticos del músico como le hubiese gustado al Flaco.

El exlíder de Almendra compartía su vida familiar con sus seguidores y por tal motivo, a través de sus letras y entrevista hablaba de sus hijos. Una de los temas más destacados de Luis Alberto Spinetta es Vera, la canción que le dedicó a su hija.

Luis Alberto Spinetta escribió "Vera" en homenaje a su hija.

En una entrevista para el programa Todo pasa de Urbana Play, Vera Spinetta contó el día que su padre le mostró la canción que compuso. “Él me hizo un tema que se llama ‘Vera’, que es muy hermoso. Como yo de chiquita era muy fanática de la música clásica y bailaba eso, él hizo un arreglo de cuerdas y me mostró el tema. Cuando lo escuché, dije: ‘Uy me parece cursi’ porque además decía mi nombre”, contó la actriz.

Vera Spinetta, la hija de Luis Alberto Spinetta.

Durante la misma charla, Vera Spinetta recordó que en ese momento tenía 9 años, pero dos años después entendió el amor de su papá y lo calificó como “el número uno”. De esa manera, la memoria de Luis Alberto Spinetta se renueva con cada recuerdo de sus hijos, sus nietos y también, en los pequeños momentos familiares como el cumpleaños de Azul.