Así está hoy, Ángelo Mutti Spinetta, el nieto de Luis Alberto Spinetta, que brilló en los Premios Sur

El apellido Spinetta ocupa un lugar privilegiado en la historia de la cultura argentina. El legado artístico de Luis Alberto Spinetta, una de las figuras más influyentes del rock nacional, continúa vigente a través de las nuevas generaciones de su familia. En ese camino se destaca Ángelo Mutti Spinetta, su nieto, quien viene construyendo su propia carrera en el mundo del espectáculo y este martes 2 de junio alcanzó un importante reconocimiento al consagrarse como Mejor Actor Revelación en los Premios Sur por su trabajo en la película La llegada del hijo.

Ángelo Mutti Spinetta, el nieto de Luis Alberto Spinetta, gana terreno en la actuación

Ángelo Mutti Spinetta logró construir un camino vinculado al modelaje, la actuación y la música. Desde muy joven, el hijo de Catalina Spinetta y Nahuel Mutti construyó su carrera artística lejos de la sombra de su célebre apellido y logró consolidarse como una de las jóvenes promesas en la industria audiovisual argentina.

Ángelo Mutti Spinetta en los Premios Sur | Créditos: Sergio Piemonte

En este marco, el joven de 25 años comenzó a sumar experiencia desde temprana edad con participaciones en películas como Anagramas (2014), Primavera (2016) y Un viaje a la Luna (2018). Sin embargo, su gran salto llegó ese mismo año con Mi mejor amigo, la película dirigida por Martín Deus en la que protagonizó a Lorenzo, un papel que le valió reconocimiento dentro de la industria cinematográfica.

Con el paso de los años, el nieto de Luis Alberto Spinetta continuó ampliando su trayectoria con trabajos en cine y televisión. Formó parte de El bosque de los perros (2019), participó en la serie Barrabrava interpretando a Enzo Urrutia y protagonizó La llegada del hijo, el drama dirigido por Cecilia Atán y Valeria Pivato donde encarna a Alan. Precisamente por este último trabajo, este martes 2 de junio, recibió el Premio Sur a Mejor Actor Revelación, una distinción que confirma su crecimiento profesional y lo posiciona como uno de los talentos emergentes más destacados de su generación.

Ángelo Mutti Spinetta | Instagram

Ángelo Mutti Spinetta pisó fuerte en la alfombra roja de los Premios Sur

La sólida carrera artística de Ángelo Mutti Spinetta en el ámbito de la actuación lo llevó a integrar la nómina de los Premios Sur, el máximo reconocimiento que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Estos galardones distinguen cada año la excelencia artística y técnica de las producciones nacionales, al tiempo que promueven la proyección internacional del cine nacional.

Considerados el equivalente local de los Premios Oscar y de los Premios Goya, los Premios Sur representan uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria audiovisual. Por ello, la presencia del nieto de Luis Alberto Spinetta entre los nominados constituye un importante respaldo a su trabajo actoral y una nueva muestra de su crecimiento y consolidación dentro del cine argentino.

Fiel a su impronta vanguardista, el intérprete irrumpió por la alfombra roja con un conjunto tan disruptivo como elegante. Lució una camisa marrón chocolate cerrada hasta el cuello, combinada con un pantalón de gamuza verde oliva atravesado por sutiles vetas marrones. Para completar el estilismo, sumó un saco sastrero, corbata y zapatos negros, piezas que aportaron sobriedad al conjunto y equilibraron su carácter innovador con una marcada cuota de sofisticación.

Ángelo Mutti Spinetta en los Premios Sur | Créditos: Sergio Piemonte

Además de su trayectoria actoral, Ángelo Mutti Spinetta desarrolló una destacada carrera en el universo de la moda. Su perfil versátil y su marcada identidad estética le permitieron posicionarse en campañas de diseñadores emergentes y reconocidas casas de lujo internacionales. Con una imagen que fusiona modernidad, sofisticación y un fuerte espíritu urbano, logró consolidarse como una de las personalidades más buscadas dentro del circuito fashion de alto nivel.

En el plano musical, también decidió seguir el camino artístico marcado por su linaje materno. Nieto del legendario Luis Alberto Spinetta e hijo de la DJ Catalina Spinetta, encontró en la música un espacio propio para desarrollar su creatividad. Junto a su hermano Benicio formó la banda Flu Os, un proyecto que nació en 2019 y que, tras varios años de trabajo, presentó en 2024 su primer álbum de estudio, titulado Punto J.

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De esta manera, Ángelo Mutti Spinetta consolidó un camino artístico propio, honrando el legado cultural de su familia desde una identidad cargada de estilo y personalidad. El nieto de Luis Alberto Spinetta encontró en la actuación, la moda y la música distintos canales para expresar su creatividad, construyendo una trayectoria versátil y marcada por un sello inconfundible. En ese contexto, el reconocimiento recibido en los Premios Sur se presenta como una premiación a este espíritu de búsqueda cargada de talento que consolida desde la adolescencia.