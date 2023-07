La salud de Wanda Nara desencadenó una nueva polémica cuando Jorge Lanata compartió un diagnóstico que aún no es definitivo. Esta decisión del conductor generó una gran cantidad de críticas, entre ellas la de Baby Etchecopar, que a pesar de decir que no fue tan grave, también defendió a Wanda Nara y empatizó con Andrés Nara.

En diálogo con Socios del Espectáculo, el reconocido periodista analizó: "No me gusta hacer periodismo de periodistas, pero no creo que haya sido tan grave. Está bien que Wanda Nara dijo que los hijos se enteraron por él. Es desgraciado ser conocido porque la información llega primero a la prensa que a la familia".

Andrés junto a Wanda y sus hijos.

Sin embargo, Baby también criticó ciertas actitudes de los medios: "Nadie igual puede usar esta desgracia, te lo digo porque lo viví con mi familia. Nadie puede usar una desgracia para tener una primicia. Yo creo que el tema acá es que se cure y que siga disfrutando de sus hijos. Ya el nombre Fudaleu te pone una piedra en el estómago. Creo que hay que tomar el tema con la seriedad del caso".

Y al final, Baby Etchecopar empatizó con Andrés Nara, que tuvo entrevistas mientras su hija estuvo internada: "El otro día, cuando se hablaba del papá de Wanda que había estado en un programa de televisión, cuando te pasa algo así, como padre no sabés a quién acudir. No sabés si ir a hablar a un programa, necesitás que alguien te diga: 'Quédate tranquilo'. No hay que juzgar a nadie porque son momentos terribles".

Por qué Baby Etchecopar empatizó con Andrés Nara

Muy emocionado, el periodista reveló que su hijo pasó por una situación parecida a la de Wanda Nara: "Mi hijo me va a matar por contarlo, pero él tuvo un linfoma de Hodgkin. Leandro me dijo que iba a ir a buscar los resultados solo porque él es así. Y después yo estaba en medio del programa de televisión y escribió: 'Papá me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir, no sé dónde estoy'. No quiero llorar, pero fue muy duro".

Cuando el notero le consultó cómo transitó ese momento, Baby con sinceridad respondió: "Y mal... es mi hijo. Hoy ya está curado, pero por eso me parece que lo de Wanda no hay que tocarlo desde el periodismo ni de espectáculos ni político. Es muy feo para la familia, para el que lo tiene. No se debería juzgar a nadie. Se te cae un avión arriba".

Baby junto a su hijo, Leandro.

Por último, Baby Etchecopar no solo destacó la valentía de su hijo, sino que también les trasmitió fuerza a Wanda Nara y Silvina Luna: "Leandro lo transitó, lo transita y lo va a tener que transitar toda la vida porque tenés que seguir haciéndote análisis, pero bueno, la muerte de la mamá en algún lado le pegó a él porque es un chico muy sensible y muy bueno. Está curado. No me gusta igual usar la palabra curado porque está fuera de peligro y tiene que seguir cuidándose. Por eso, me pongo en el lugar de la familia de Wanda o Silvina Luna y es terrible. Cuesta mucho, pero se sale".

J.C.C