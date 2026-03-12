Del balayage al chocolate extremo: Sofi Jujuy Jiménez sorprendió con su cambio de look

Sofi Jujuy Jiménez sorprendió con su cambio de look del balagaye al chocolate extremo, mostrando cómo una transformación capilar puede renovar por completo la imagen. El proceso incluyó un tratamiento para recuperar la vitalidad de su cabello y culminó con un tono intenso que marca tendencia en esta temporada.

El cambio de look intenso de Sofía Jujuy Jiménez que marcó tendencia con el chocolate extremo

Sofi Jujuy Jiménez dio un giro a su estilo del balagaye al chocolate extremo, presentando un resultado que combina corte y color en perfecta sintonía. La elección de un tono uniforme y profundo se convirtió en el detalle central de su nueva propuesta estética. El proceso incluyó un tratamiento para recuperar la vitalidad de su pelo.

En las últimas horas, la modelo volvió a captar la atención de sus seguidores con un video que compartió en sus redes sociales. En la grabación se muestra desde el momento en que ingresó al salón de peluquería hasta el resultado final. Pero lo que generó más comentarios fue el nuevo estilo con el que salió.

En las primeras imágenes se la veía con el cabello deteriorado por la sal del mar, lo que había afectado el efecto de su balagaye. Por eso Sofía Jujuy Jiménez decidió realizar un tratamiento que le devolviera vitalidad y la preparar para un nuevo estilo. El desenlace del video fue el verdadero protagonista, donde apareció con el pelo corto y ondas suaves.

El color chocolate extremo se convirtió en el detalle central de la renovación, aportando intensidad y frescura a su imagen. La elección de este tono oscuro y uniforme marca un contraste con su look anterior, y se suma a las tendencias actuales que apuestan por colores plenos y definidos.

Sofi Jujuy Jiménez celebró su cumpleaños con su nuevo novio

El 23 de enero, Sofi Jujuy Jiménez festejó su cumpleaños rodeada de amigos y familiares en un encuentro que se destacó por la cercanía y la alegría compartida. La celebración se convirtió en un momento especial donde cada detalle estuvo pensado para disfrutar y acompañar su nueva etapa personal.

Uno de los aspectos más comentados fue la presencia de su nuevo novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, quien la acompañó durante toda la jornada. La pareja compartió instantes significativos que marcaron la celebración, reforzando la idea de un festejo íntimo, donde aprovechó para compartir imágenes de su relación.

El cumpleaños se transformó en una oportunidad para reunir afectos y disfrutar de una velada pensada en detalle. Entre risas, música y un ambiente festivo, Sofi Jujuy Jiménez celebró con la compañía más cercana, dejando en claro que fue una fecha importante para recordar y que marcó un momento especial en su vida.

El cambio de look de Sofi Jujuy Jiménez, del balagaye al chocolate extremo, se suma a las tendencias que marcan el presente en la moda capilar. La elección de la modelo muestra cómo los tonos intensos y profundos pueden transformar por completo la imagen, adaptándose a diferentes estilos y contextos.

