Barbie Simons mostró la nueva decoración de su living: sillas panton, velas y la lámpara que es tendencia

Barbie Simons no teme arriesgarse y su nuevo comedor es la prueba fehaciente de ello. En una reciente publicación en sus redes sociales, la conductora compartió un rincón de su casa que destila personalidad, elegancia y un profundo conocimiento de las tendencias actuales. La imagen, que bien podría haber salido de las páginas de una revista de interiorismo, exhibió una mesa redonda de un audaz color terracota que actúa como punto focal indiscutible. Sin embargo, son las sillas blancas que la rodean, sumadas a la iluminación y los accesorios, las que terminan de armar el rompecabezas de un espacio irresistible. El resultado: un refugio de sofisticación contemporánea.

Barbie Simons mostró su nueva decoración.

El ícono pop con "forma de S" que eligió Barbie Simons

Si hay una pieza que se roba todas las miradas en el living de Barbie, es el conjunto de sillas blancas que rodean la mesa. No se trata de un asiento cualquiera; es la legendaria "silla Panton", una creación del diseñador danés Verner Panton que revolucionó el mundo del interiorismo en 1960. Lo que realmente define a esta pieza es su audaz "forma de S", un diseño fluido y continuo que rompe por completo con la estructura tradicional de cuatro patas. Esta silueta orgánica, que parece desafiar las leyes de la gravedad, convierte a la silla en una pieza escultórica que fluye con elegancia alrededor de la mesa terracota.

Así es el nuevo comedor de Barbie Simons.

El proceso creativo detrás de esta silla es una lección de innovación industrial. Verner Panton, un visionario que siempre buscó experimentar con nuevas formas y materiales sintéticos, pasó años buscando un fabricante que se atreviera a materializar su idea de una silla de una sola pieza. Finalmente, gracias a su colaboración con la firma Vitra, logró desarrollar este mueble fabricado mediante un molde de plástico inyectado, un hito tecnológico para la época.

La "forma de S" no es solo un capricho estético, sino el resultado de un estudio profundo sobre la ergonomía humana, donde la curva del asiento se adapta con suavidad al cuerpo, brindando un soporte cómodo sin necesidad de estructuras metálicas o madera adicional. En la versión que exhibe Barbie Simons, el acabado en blanco brillante resalta como una pieza de arte moderno que dota al comedor de una personalidad vibrante y decididamente actual.

Barbie Simons eligió una iluminación envolvente y velas

La atmósfera de un espacio no se define solo por sus muebles, y Barbie Simons lo sabe muy bien. La iluminación es un elemento clave en su propuesta, y la lámpara colgante que ilumina la escena es una pieza de tendencia absoluta. Se trata de una luminaria tipo cúpula de gran formato, en color blanco marfil. Esta lámpara cumple una doble función: por un lado, proporciona una luz cálida y dirigida que baña la mesa y crea intimidad; por el otro, su volumen escultórico añade una presencia importante en el plano superior sin recargar el ambiente. Es la pieza perfecta para equilibrar la vivacidad de la mesa y la curva de las sillas.

Barbie Simons cuenta con sillas panton, una creación del diseñador danés Verner Panton.

Sobre la superficie de apoyo, el arreglo floral y las velas completan la ecuación de diseño. Barbie ha optado por un centro de mesa con un gran jarrón de vidrio que contiene exuberantes ramas de eucalipto. Este toque verde aporta frescura y un aroma natural que conecta el interior con el exterior, suavizando las líneas modernas del mobiliario. A ambos lados del jarrón, dos candelabros negros mate sostienen velas blancas. La luz tenue y oscilante de las velas añade una capa de calidez y romanticismo, transformando el comedor en un refugio acogedor perfecto para cenas y reuniones. El conjunto de luz artificial y velas crea un juego de claroscuros que dota al espacio de profundidad y carácter.

El trío decorativo de éxito en la mesa de Barbie Simons

En el centro de mesa de Barbie Simons, hay tres elementos que funcionan como un trío infalible. En primer lugar, el jarrón de vidrio con eucalipto actúa como el elemento orgánico y vertical que rompe con la horizontalidad de la mesa. Segundo, las velas blancas en soportes negros ofrecen la nota de contraste y la luz ambiental necesaria. Y por último, la caja de madera oscura en el lado izquierdo añade un elemento textural y masculino que equilibra la suavidad de las curvas y el vidrio.

Este equilibrio de materiales y formas demuestra una intención clara: crear un espacio que sea visualmente rico pero armónico. La madera aporta el elemento natural, el vidrio la transparencia y la ligereza, y el metal la solidez. La elección de la mesa redonda, a su vez, fomenta la interacción y la fluidez en la circulación. Todo este conjunto, coronado por la espectacular lámpara y rodeado por las sillas Panton, constituye una lección de estilo en donde cada pieza ha sido seleccionada con un propósito estético y funcional. La nueva decoración de Barbie Simons no solo es tendencia, sino que refleja una personalidad que se atreve a combinar y celebrar el buen diseño en su máxima expresión.