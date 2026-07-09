Anita García Moritán, la hija de Pampita, mostró su sesión de manicura con Barbie Simons

“Brillitos, corazones y un ratito juntas”. Con esas palabras, Barbie Simons resumió el tierno encuentro que compartió con Anita García Moritán, la hija de Carolina “Pampita” Ardohain. La conductora y la pequeña construyeron un vínculo que nació de la amistad que une a las conductoras. Con el paso del tiempo, la pequeña se ganó un lugar especial en su vida y protagonizó junto a ella momentos cargados de cariño y complicidad. En esta oportunidad, ambas compartieron una sesión de manicuría que despertó suspiros en redes sociales.

La sesión de manicuría de Anita García Moritán y Barbie Simons

A través de una historia de 24 horas que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Barbie Simons compartió algunas imágenes del especial momento que vivió junto a Anita García Moritán. En el video se puede ver a la hija de Pampita disfrutando de una jornada de relax y mimos, mientras se realizaba una sesión de manicuría en un ambiente de complicidad y ternura.

Barbie Simons y Pampita | Instagram

En las tomas, se la puede ver a la mini influencer sentada sobre una silla mientras mira con atención cómo la manicura trabaja sobre sus pequeñas manitos. Luego de preparar sus uñas y dejarlas listas para un esmaltado sumamente discreto, la especialista se dispuso a hacer en cada una de ellas corazones diminutos en color rojo, resaltando la belleza natural de las uñas, pero añadiendo un toque de glamour y delicadeza.

Para lograr ese efecto, primero añadió una capa de esmalte transparente. Por encima, pintó los corazoncitos y, para finalizar el trabajo, reforzó sumando otra capa de acrílico. Una vez terminado el trabajo, la nena tuvo que esperar paciente sobre un cómodo sillón de cuero negro a que se seque el producto. Encima de ella, una perrita de raza maltipoo de color marrón claro de Simons con un bucito de argentina, llamada Amelie.

Anita García Moritán pintándose las uñas con Barbie Simons | Instagram

Barbie Simons junto a Anita García Moritán, la hija de Pampita

Desde el nacimiento de Anita García Moritán, Barbie Simons acompañó de cerca cada etapa de su crecimiento. A lo largo de los años, la periodista compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más emotivos que vivieron juntas, consolidando un vínculo tan especial que Pampita la considera una verdadera “tía del corazón” para su hija.

Tal es así que, durante estos cuatro años, compartieron una gran cantidad de momentos que reflejan la cercanía y el cariño que las une. La comunicadora acompañó a la niña en distintas actividades de su vida cotidiana: desde prácticas de yoga y tardes de juegos hasta ocasiones en las que pasó a buscarla por la salida del colegio, además de paseos, encuentros familiares junto a la mamá de Ana y espacios de relax. Ahora, a esa lista de recuerdos se suma una jornada de belleza y relax juntas, con una sesión de manicura.

Así, Anita García Moritán continúa creciendo rodeada del amor y la contención de un círculo íntimo que la acompaña desde sus primeros años. Entre sus afectos más cercanos se encuentran esas “tías del corazón” que ocupan un lugar especial en su vida. Entre ellas, Barbie Simons se destaca por la relación de cariño, confianza y complicidad que construyó con la hija de Pampita a lo largo de sus cuatro años de vida.