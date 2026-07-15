El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agustina Gandolfo antes del partido de Argentina contra Inglaterra

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una catarata de festejos dentro y fuera de la cancha. Entre las publicaciones que más repercusión generaron estuvo la de Agustina Gandolfo, quien decidió compartir un chat privado con Lautaro Martínez luego del triunfo frente a Inglaterra.

Agus Gandolfo

En la captura, Agustina Gandolfo mostró el mensaje que le envió al delantero la noche previa al encuentro, una conversación que terminó siendo premonitoria tras la victoria del equipo de Lionel Scaloni. El intercambio rápidamente llamó la atención de sus seguidores por el apoyo y la confianza que le transmitió antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

El mensaje de Lautaro Martínez que anticipó la clasificación

Horas antes de la semifinal, Agustina Gandolfo recibió un mensaje de Lautaro Martínez: "Bueno, amor mío, te amo mucho. Descansá, mañana será un gran día y volvemos a jugar otra final del mundo". La predicción terminó cumpliéndose, ya que la Selección argentina derrotó a Inglaterra y consiguió el pase al partido decisivo, donde enfrentará a España.

La predicción de Lautaro Martínez

Tras la clasificación, Agustina Gandolfo publicó la captura del chat en su de Instagram y dejó al descubierto la conversación que habían mantenido antes del encuentro. El gesto fue celebrado por sus seguidores, que destacaron el apoyo constante que le brinda al delantero en cada compromiso con la Albiceleste.

La emoción de Agustina Gandolfo tras el gol de Lautaro Martínez

Después de la clasificación de la Selección argentina gracias al gol de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo volcó toda su alegría en las redes sociales. Entre las publicaciones que compartió, subió un video del jugador festejando sobre el campo de y le dedicó un sentido mensaje: "Vamos mi amor, sos enorme", en referencia al desempeño del delantero en la semifinal.

Agustina Gandolfo también publicó una foto junto a sus hijos y celebró el nuevo paso de la Albiceleste con la frase: "SOY HINCHA DE LA SELECCIÓN". Además, agradeció a Lautaro Martínez por el momento: "Gracias por hacernos vivir esto, te amamos con todo nuestro corazón", reflejando la emoción de la familia tras la clasificación a una nueva final del mundo.