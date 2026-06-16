A qué se dedicaba Barby Franco antes de ser una modelo famosa

Barby Franco es una de las modelos más queridas de las redes sociales y los diseñadores de alta costura. Su carisma y belleza la llevaron a disfrutar de una vida de fama y glamour, y a convertirse en una influencia de tendencias llamativas y sensuales. Entre sus trabajos en redes sociales, la televisión argentina y su rol de mamá de Sarah Burlando, Barby dejó en claro el camino que quiere seguir de ahora en adelante.

Sin embargo, mucho antes de que la moda llegara a su vida, la modelo vivió una dura infancia caracterizada por dificultades económicas, conflictos familiares y la problemática del alcoholismo que enfrentaba su padre. En medio de estas situaciones, y desde muy joven, encontró una pasión que la llevó a profesionalizarse durante algunos años de su adolescencia. Lejos de la industria fashionista, y mucho antes de la fama, Barby Franco tenía una profesión ligada al fútbol.

Barby Franco y su pasión por el fútbol

Barby Franco: dura infancia y faceta profesional en fútbol

Barby Franco se convirtió con el paso de los años en una de las modelos más profesionales y queridas del mundo del espectáculo. A pesar de que la fama la acompaña desde que era una adolescente, no olvida todo lo vivido en su infancia, en un contexto duro para ella y su mamá. En diversas ocasiones, se sinceró con sus seguidores y en entrevistas, y reveló que su vida en la Villa 21-24 de Barracas estaba marcada por un contexto de extrema pobreza, vulnerabilidad y violencia por parte de su padre, debido a la adicción al alcohol.

"Mi mamá trabajaba mucho y no le daba la plata a mi papá porque él no ayudaba. Yo, a los 9 años, tenía que salir a laburar para poder comer”, declaró en una entrevista con Pampita. Fue en este contexto de desesperación donde descubrió una pasión que terminó evolucionando en su primer trabajo profesional. A principios de su adolescencia, encontró un escape en el fútbol, y para sus 14 años ya se encontraba dentro de un club, jugando como defensora en categorías inferiores de Boca Juniors . “A los 13, 14 años jugaba al fútbol. ¡Nada que ver! Jugaba de 9 en Boca y era bastante buena", contó Barby, en la mesa de Juana Viale. Si bien su pasión la ayudó a dedicarse por unos años al deporte, a sus 15 años apareció la carrera de modelaje en su vida y se abrieron las puertas a la fama.

En la actualidad, si bien no se dedica a esto, mantiene su conexión con el deporte, sobre todo a través de la revista CARAS. Junto a ellos, combinó su pasado futbolístico y su carrera mediática y se convirtió en embajadora, anfitriona y jugadora en sus eventos de fútbol femenino solidario, como el Pink Soccer. De esta manera, invitó a todos los que viven en su antiguo barrio a participar de un partido, y ayuda a abrirles las puertas en diferentes oportunidades laborales.

Barby Franco y su pasión por el fútbol

Los primeros pasos de Barby Franco en el modelaje y su paso a la televisión

A sus 15 años, y con el objetivo de que se alejara del estilo de vida en el que estaban rodeadas, la mamá anotó a Barby Franco en una escuela de modelaje, haciendo que comenzara su vida por la industria de la moda y la belleza. De a poco, empezó haciendo promociones y desfiles urbanos para aportar ingresos económicos a su hogar; pero rápidamente llamó la atención de los productores y la industria de la televisión. Guido Kaczka fue su primer compañero en la pantalla chica, cuando debutó como una de las azafatas de El último pasajero (Telefe), y posteriormente en A todo o nada (eltrece).

Fue durante estos programas que comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo mediático, llamó la atención de diseñadores de alta costura, y enamoró al abogado que la había ayudado en su adolescencia a enfrentar la violencia en la que vivía. Fernando Burlando fue invitado en uno de los programas de Kaczka, y quedó flechado con la belleza y el carisma de la azafata. Años más tarde, descubrieron que, sin conocerse, el letrado había ayudado en la causa contra el padre de Franco y lo había logrado llevar detenido. A partir de ese encuentro mediático, la pareja se consagró y conformó una vida rodeada de lujos, mucho amor y una niña en común que se volvió el orgullo y centro de atención.

Los primeros pasos de Barby Franco en la fama

Barby Franco: panelista, modelo y mamá

Barby Franco consagró su carrera entre la moda, la televisión y su nuevo rol de mamá de Sarah Burlando. Su paso por Pampita Online, en Net TV, marcó su frescura y estilo descontracturado, además de su presencia fashionista frente a cámara y como panelista. Esto la llevó a ser invitada en LAM (América), en diversas ocasiones, en La jaula de la moda, y, hace unos meses, dio sus primeros pasos en Pasó en América (América). Si bien durante el embarazo de Sarah le dio mayor importancia a las redes sociales y su lado más influencer, que aún se mantiene, con el nacimiento de la beba regresó a las pasarelas, dejando en claro que su pasión por el modelaje jamás terminaría.

Barby Franco: panelista, modelo y mamá

Barby Franco es una de las modelos, influencers y panelistas más importantes del espectáculo argentino, pero que comenzó su camino laboral en el mundo deportivo. Entre las calles de la Villa 21 en Barracas, una Barby de 14 años debutó en las inferiores de Boca y mostró su talento en el fútbol. Esto la llevó a profesionalizarse, hasta que comenzó a estudiar modelaje y se abrieron las puertas en la industria de la moda.

A.E