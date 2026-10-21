Sarah Burlando sorprendió a Barby Franco con los regalos de cumpleaños

Barby Franco celebró su cumpleaños número 35 y compartió en sus redes sociales cómo comenzó una jornada muy especial. A través de distintas historias, la modelo mostró algunos momentos de su día y dejó ver el cariño que recibió de las personas más importantes de su vida. En esta ocasión, Fernando Burlando y la pequeña Sarah tuvieron un papel importante para hacerla sentir especial.

Sarah Burlando preparó la torta de Barby Franco

Sarah Burlando preparó la torta de cumpleaños para su mamá

Uno de los detalles más tiernos que compartió Barby Franco fue la participación de Sarah Burlando en la elaboración de la torta. La pequeña se puso manos a la obra en la cocina y formó parte de distintas etapas de la preparación, desde batir la mezcla hasta decorar el bizcocho con crema blanca y granas rosas.

En una de las historias, se pudo ver a la pequeña utilizando una bolsa a modo de manga pastelera para colocar pequeños copos de crema sobre la superficie de la torta. Más tarde, continuó con la decoración y esparció los confites rosas, mientras su mamá registraba el proceso con humor y complicidad: “Me está haciendo la torta de cumple”, escribió la panelista, agregando: “Con chupete y todo, va quedando”.

El ramo de rosas rojas que recibió Barby Franco

Entre las postales del cumpleaños también se destacó un enorme ramo de rosas rojas que llamó la atención por su presentación. Las flores estaban agrupadas y envueltas en varias capas de papel rojo, a tono con los pétalos. Además, de pequeños adornos de mariposas en tonos dorados y plateados aportaban un detalle delicado al arreglo.

Fernando y Sarah Burlando sorprendieron a la modelo

En la imagen, Sarah Burlando apareció detrás del ramo, que estaba acompañado por una tarjeta con un saludo de cumpleaños. Así, entre la torta y las flores, Barby Franco mostró algunos de los gestos que acompañaron una fecha especial para ella.

La historia de amor de Barby Franco y Fernando Burlando

La historia de amor entre Barby Franco y Fernando Burlando comenzó en un estudio de televisión y, con el paso de los años, se consolidó en una relación que atravesó distintas etapas y desafíos. La pareja construyó una historia de más de una década y media, durante la cual también enfrentó la exposición mediática y las idas y vueltas que generaron repercusiones públicas.

Barby Franco, Sarah y Fernando Burlando

Uno de los capítulos más importantes de su vida juntos llegó en diciembre de 2022, con el nacimiento de Sarah Burlando. La llegada de la pequeña se produjo después de años de búsqueda y tratamientos de fertilidad, un camino que la pareja había transitado con la ilusión de convertirse en padres. Desde entonces, la pequeña ocupó un lugar central en la vida familiar y se convirtió en protagonista de numerosas postales que Barby Franco comparte en sus redes sociales. En este nuevo cumpleaños, su participación en la preparación de la torta volvió a mostrar la complicidad entre madre e hija y la importancia de esos momentos que también formaron parte de una celebración especial.