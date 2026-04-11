Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira cumplió 2 años: el tierno festejo en el jardín

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, celebró sus dos años con un festejo tan tierno como especial en el jardín, y las imágenes no tardaron en derretir a sus seguidores. Fue su mamá, modelo e influencer, quien compartió en sus historias de Instagram distintos momentos de la jornada, donde el pequeño fue el gran protagonista.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira con Beltrán

Así fue el tierno cumpleaños de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

En las fotos que compartió Coni Mosqueira, se lo puede a Beltrán ver sonriente, con una energía arrolladora y completamente compenetrado con la celebración. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la temática elegida: el Hombre Araña. La torta estuvo decorada con figuras del superhéroe, además de una vela azul que marcaba el nuevo año del pequeño. Los colores, los toppers y la impronta lúdica acompañaron a la perfección el espíritu infantil del festejo.

Beltrán Fantino cumplió 2 años

Otro de los momentos más adorables fue su salida del jardín, donde Beltrán apareció con una corona verde personalizada con su nombre, en un gesto típico de los cumpleaños escolares que suma ternura y emoción. Vestido con el uniforme del colegio, el nene caminó entre aplausos y sonrisas, mientras sus compañeritos y maestras lo despedía tras compartir el día.

Además, Coni Mosqueira también publicó una selfie familiar al aire libre, donde se los ve felices junto a Alejandro Fantino, relajados y cómplices, celebrando este nuevo capítulo juntos. Entre risas y abrazos, la familia dejó ver el fuerte vínculo que los une.

El tierno festejo de cumpleaños de Beltrán Fantino

El emotivo mensaje de Coni Mosqueira por los 2 años de Beltrán

Junto a las imágenes del festejo, la modelo compartió un video en su feed con recuerdos inéditos de su embarazo y de los primeros meses de vida de su hijo. En el posteo, abrió su corazón con un mensaje profundo y sincero sobre la maternidad, atravesada por el desafío de haber tenido un bebé prematuro.

Allí recordó el difícil comienzo, las primeras noches sin separarse y el proceso de aprendizaje que significó para ella ese momento. “Nada fue como lo imaginé”, escribió, dejando entrever la intensidad de esa etapa, pero también el amor inmenso que la transformó para siempre.

“Todo lo que crecimos”, destacó Coni Mosqueira, en una frase que resume no solo el desarrollo de su hijo, sino también el propio. Un cumpleaños que no solo celebró la vida, sino también el camino recorrido como familia.