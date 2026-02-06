Benjamín Vicuña contó con qué famoso argentino lo comparaban cuando llegó al país

Benjamín Vicuña protagonizó otro momento en The Balls (eltrece) que generó repercusiones en las redes sociales. El artista, quien se animó este año a conducir un formato de juegos y entretenimiento, contó que al llegar al país la gente solía confundirlo con una persona muy famosa relacionada al deporte argentino.

La insólita anécdota de Benjamín Vicuña que marcó su llegada a la Argentina

Benjamín Vicuña continúa consolidando su faceta de conductor en The Balls pese a que los números de audiencia no acompañen, según trascendió. En las plataformas ocurre algo distinto: sus clips llaman la atención de los usuarios y reciben halagos. Por esta razón, en la reciente emisión el momento en que Benjamín Vicuña recuerda una insólita anécdota a penas pisó suelo argentino no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando el actor chileno compartió con los participantes la consigna que debían resolver. La pregunta en cuestión invitaba a identificar a distintas figuras vinculadas al deporte que ocupan u ocuparon cargos públicos. Con su estilo distendido, Benjamín Vicuña presentó las opciones y alentó a los concursantes a arriesgar sobre las posibles respuestas.

Entre los nombres propuestos apareció el de Marcos Di Palma, mencionado como diputado. Fue entonces cuando el presentador aprovechó la ocasión para dar a conocer un dato desconocido hasta ahora sobre sus comienzos en la televisión argentina. Con una sonrisa en su rostro y con total naturalidad, recordó que, cuando protagonizó su primera tira en el país, Don Juan y su bella dama, solían decirle que tenía un parecido con una estrella del automovilismo argentino.

Benjamín Vicuña

“Me decían que me parecía a Marquitos Di Palma”, comentó al aire, despertando risas en el estudio y gestos de sorpresa. El clima distendido sirvió como disparador para que una de las participantes intervenga con tono de humor. Con picardía y soltura, la mujer no dudó en preguntarla Benjamín Vicuña si se referían a su especto físico o algún rasgo de su personalidad, haciendo alusión a la fama de mujeriego que históricamente rodeó al deportista.

Lejos de incomodarse, el actor reaccionó rápidamente y negó cualquier semejanza mientras la "sancionó" como si estuviera en una cancha de fútbol por su comentario con una tarjeta amarilla. La situación generó carcajadas tanto entre los competidores como los que están detrás de cámaras. Por esta razón, la desopilante escena no tardó en volverse viral y destacar así, una vez más, el buen desempeño de Benjamín Vicuña como conductor.

De esta manera, Benjamín Vicuña contó que el famoso argentino con el que lo comparaban cuando llegó al país era Marcos Di Palma, expiloto de Turismo de Carretera. Asimismo, demostró con su comodidad frente al programa, sus intercambios espontáneos con los participantes y el ritmo ágil en cada salida al aire su crecimiento en este rol.

Ángel de Brito apuntó contra el nuevo desafío de Benjamín Vicuña

El desembarco de Benjamín Vicuña en la pantalla de El Trece como conductor de The Balls generó expectativa desde el primer día. Sin embargo, con el correr de las emisiones, el ciclo comenzó a mostrar señales de desgaste en el rating y encendió las alarmas dentro del canal. En este sentido, Ángel de Brito se mostró muy crítico a la hora de opinar del formato.

Uno de los primeros puntos que señaló el periodista tuvo que ver con el diseño original del programa. Según explicó, The Balls fue concebido en todo el mundo como un formato semanal, y la decisión de emitirlo de manera diaria habría sido un error estratégico desde el inicio.

Además, sumó que el programa terminó siendo un refrito de una idea que ya se emitió con Guido Kaczka como conductor y que había sido probada sin éxito, lo que contribuyó a que el público no conectara con esta nueva temporada. Por último, Ángel de Brito disparó contra Benjamín Vicuña y su nueva faceta: “En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso”.