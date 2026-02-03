Una por una, se viralizaron todas las "puebas" que demuestran que la China Suárez mintió sobre lo que dijo de Pampita

Pareciera que el tiempo no pasara en relación a las polémicas que supo protagonizar la China Suárez, pese a que trascurrieron más de diez años desde que Pampita la señaló como tercera en discordia en su relación con Benjamín Vicuña aún es un tema que da mucho que hablar, sobretodo cuando la actriz refiere al tema dando su versión de los hechos.

En las últimas horas es lo que ocurrió. La actriz brindó una extensa entrevista en La mañana con Moria (eltrece) en el marco de la promoción del estreno en pantalla chica de la serie que protagoniza, La hija del fuego: la venganza de la bastarda. Por supuesto, que la joven fue consultada por diversos temas sobre su vida y uno de los puntos consultados y del que no dudó en hablar es acerca de la constroversias que vivió con diversas famosas que la señalaron como la tercera en discordia en sus relaciones.

Fue Cinthia Fernandez quien le consultó si le había importado lo que vivieron personas como Eugenia Tobal, Wanda Nara y Pampita, luego que ella mantuviera vínculo amoroso con quienes eran pareja de estas mujeres. Suárez indicó que no salió aclarar ciertos puntos en los momentos de las polémicas y quizó fue "boluda" por eso pero recogió el guante con un caso puntual. “En el caso de Carolina, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, viviendo en casas separadas, que no existía ningún vínculo”, reveló y aseguró que habia hablado conla modelo siendo que aclararon todo de manera privada.

Pero esta declaración fue la que no pasó desapercibida para los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron de volver a sacar a la luz una serie de declaraciones aque Pampita hizo en 2015, en medio del escándalo, y que contradie la versión de la ahora pareja de Mauro Icardi.

Las "pruebas" en contra de la China Suárez

Pese a que la China Suárez y Pampita pudieron limar asperezas con el paso del tiempo y compartir diversos momentos por sus hijos en común con Benjamín Vicuña, la polémica entre ellas pareciera estar vigente entre sus seguidores. En las últimas horas, en X (ex Twitter) diversas cuentas difundieron material que data del 2015, al momento que la modelo anunció su separación de Benjamín Vicuña, tras una década de amor y un gran escándalo.

Con este contenido, los usuarios buscaron apoyarse en pruebas para asegurar que las recientes palabras de la China Suárez con las que indicó que su relación con el actor comenzó cuando ya estaba separado de Pampita serían parte de una mentira. Uno de los videos viralizados es del 14 de diciembre del 2015 de la emisión de Bailando por un sueño (eltrece), que siendo parte del jurado, la modelo confirmó su separación.

."No estoy bien. Son cosas que pasan. Cosas de pareja. Una historia de 10 años, un desenlace que no me esperaba, sorpresas", indicó la modelo. Y al ser consultada por Ángel de Brito sobre el motivo, lanzó: "Sí, creo que la pareja terminó. Por esto que vi el fin de semana". Con este clip se trató de evidenciar que en realidad el encuentro de Suárez y Vicuña fue el motivo de separación.

También, se difundieron capturas de diversos mensajes emitidos por la modelo al momento de los hechos. En uno de ellos vuelve a confirmar que no estaba separada de Benjamín al momento que él habría tenido un encuentro íntimo con la China: "No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo, solo había dos personas en la motorhome, y la puerta la abrí yo de sorpresa". Con esta palabras, en aquel entonces, confirmó que lo encontró a ambos juntos.

Por último, también se viralizaron dos capturas de Tweets que había realizado la modelo cuando se enteró de la infidelidad, dejando en claro que ella seguía en pareja con el actor. "Esta es la familia que destruiste @chinasuarez . 2 de diciembre 2015", escribió junto a una imagen de las cámaras de seguridad de su hogar en la que se la ve con Vicuña y uno de sus hijos en común, mostrándose muy amorosos.

De esta forma, diversos usuarios de la redes sociales se apoyaron en el archivo de hace más de una década para cruzar la versión que brindó la China Suárez, contraponiéndola con la que había dado Pampita en aquel momento. Una vez más, la actriz fue señalada por la falta de coincidencias de su relato con el brindado por otra personal.