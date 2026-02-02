La charla secreta que tuvieron Pampita y la China Suárez tras el escándalo del motorhome con Benjamín Vicuña

La historia entre La China Suárez y Pampita Ardohain tiene varios capítulos que quedaron marcados en los recuerdos del público argentino. El más recordado es, sin duda, el escándalo del motorhome con Benjamín Vicuña, que atravesó titulares, charlas de café y redes sociales durante semanas. Esta vez, la actriz eligió hablar con tranquilidad de lo que sucedió “puertas adentro” y revelar que esa polémica tuvo también un cierre dialogado entre ellas.

La charla secreta entre Pampita y la China Suárez tras el escándalo del motorhome

Durante su participación en La Mañana con Moria (El Trece), la actriz fue consultada sobre cómo vivió el conflicto y cómo lo manejó personalmente. Frente a la pregunta de la panelista, Suárez no esquivó el tema y se refirió directamente a la conversación que tuvo con Pampita tras la fuerte exposición mediática. Según su relato, el intercambio fue honesto y sincero, y ambas pudieron aclarar lo que había que aclarar en aquel momento.

Eugenia “La China” Suárez habló sobre la charla que tuvo con Pampita tras el escándalo del motorhome.

“Nosotras en su momento hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar”, explicó la actriz, dejando en claro que la historia no quedó únicamente en versiones de terceros.

Pampita y la China juntas tras los conflictos familiares

Un debate que volvió a respirar después de años

La pregunta inesperada sobre este episodio fue planteada en el contexto de una charla más amplia: al hablar de su imagen pública y del rótulo de “rompehogares” que en algún momento se le adjudicó, la actriz fue desafiada a reflexionar sobre cómo esos apodos afectan a las personas reales que estuvieron involucradas en esas historias.

A partir de ahí, Suárez tomó la palabra para aclarar que, más allá de los rumores y las versiones circulantes, su relación con Pampita tuvo momentos de diálogo directo. “Sí, en su momento nosotros lo hablamos y aclaramos”, remarcó, reafirmando que el episodio fue abordado con honestidad entre las partes, no sólo en medios o entrevistas, sino en persona.

La actriz también hizo una comparación con otras figuras que han sido mencionadas en torno al rótulo, como Eugenia Tobal y Wanda Nara, aunque su foco principal fue dejar claro que, en el caso de Pampita, hubo un diálogo real que marcó un punto de cierre o, al menos, de entendimiento entre ellas.

La China Suárez repasó el episodio vivido con Pampita y su manejo mediático

Según Eugenia, uno de los elementos que más circuló en aquel momento fue un tuit muy famoso de Pampita donde la modelo aclaró que ella y Vicuña ya estaban separados y vivían en casas diferentes. Ese detalle, que no siempre fue destacado por los medios, fue parte de lo que ella y la modelo conversaron para poner las cosas en perspectiva.

La actriz indicó que, más allá de lo que se dijo en su momento, la realidad fue conversada entre ellas, y que ese diálogo fue parte de cómo cada una siguió con su vida de la mejor manera posible después de un episodio tan intenso.

Independientemente de cómo se recuerde aquel episodio del “motorhome”, lo que dejó en claro la China Suárez es que aunque los medios cuenten una versión sobre su relación con Pampita y Benjampin Vicuña, han tenido sus propias conversaciones y acuerdos, alejados del ruido de la farándula.

