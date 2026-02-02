La China Suárez detalló las infidelidades que sufrió y apuntaron contra Benjamín Vicuña: "Muchos vinieron a contarme"

Este lunes 2 de febrero en la pantalla de eltrece se estrena La Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda. Es por ello que, su protagonista, Eugenia “China” Suárez mantuvo un mano a mano con Moria Casán en La Mañana de Moria donde no sólo habló del debut de su serie en la pantalla chica, sino también de los pormenores de su vida sentimental junto a Mauro Icardi y sus relaciones pasadas. En este marco, habló de las infidelidades que padeció mientras estaba en pareja; situación que muchos usuarios vincularon directamente a su romance con Benjamín Vicuña.

La China Suárez se confesó con Moria Casán

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena pública, pero esta vez no por rumores ni escándalos mediáticos, sino por una confesión que hizo referencia al plano privado. En diálogo con Moria Casán, la actriz habló -sin dar nombres directos- sobre las infidelidades que sufrió y reflexionó sobre cómo atravesó esas situaciones. En este marco, la actriz y la conductora mantuvieron un mano a mano telefónico, donde La One resaltó la ola de separaciones en la farándula argentina y dio el punta pie para que la novia de Icardi cuente su experiencia.

China Suárez en La Mañana con Moria | Captura de pantalla de eltrece

En esta línea, la diva enumeró las rupturas resonantes de las últimas semanas partiendo de los ejemplos de Mauricio Macri con Juliana Awada; Griselda Siciliani de Luciano Castro; Chechu Bonelli y Cvitanich; y Evangelina Anderson y Martín Demichelis, y puso sobre la mesa un tema recurrente: detrás de muchos “acuerdos en buenos términos” suele haber conflictos no explicitados.

Por tal motivo, la presentadora televisiva le planteó a la actriz cómo vive hoy las críticas, después de haber sido señalada en el pasado como tercera en discordia entre el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lejos de entrar en polémicas, la cantante eligió correrse de la discusión pública. “La diferencia es que a mí no me interesa lo que hacen los demás con su vida. Obviamente, me entero de todo porque estoy atenta y veo lo que pasa en Argentina, pero nunca opiné públicamente sobre la vida privada de nadie, ni para bien ni para mal. Cada uno hace lo que puede. Y cualquier separación, sea en buenos o malos términos, duele”, sostuvo.

China Suárez | Twitter

La China Suárez habló a corazón abierto

Al hacer referencia a su propia experiencia, la China Suárez reconoció que en varias oportunidades realizó el duelo “dentro de la relación”, algo que -según señaló- les sucede a muchas mujeres que atravesaron esta situación: “Cuando llega la ruptura formal, una ya venía procesando la separación”.

Intentando preservar la identidad de quien le rompió el corazón, también se refirió a situaciones en las que personas de su entorno le advertían sobre los presuntos engaños de una de sus parejas más conocidas. “Todo el mundo me decía que me estaban siendo infiel, pero yo no tenía pruebas”, relató. A su vez, explicó que nunca logró confirmar esas versiones porque no tenía acceso a evidencias concretas, y que con el tiempo entendió que las señales estaban presentes. “Mirás para atrás y te das cuenta de que estaba todo arriba de la mesa, pero no lo quisiste ver”, admitió.

En uno de los recuerdos más sensibles de esta comunicación virtual desde Turquía, confesó que lo que más le dolía no era únicamente la traición en sí, sino la sensación de quedar expuesta: “Mi dolor era sentir que todos sabían algo menos yo. Que me estaban dejando como una boluda”. De acuerdo a su versión, en algunos casos terminó separándose por otros motivos, pero tras la ruptura comenzaron a llegar confirmaciones y relatos que terminaron de completar el escenario.

Como era de esperarse, el diálogo entre la afamada actriz y la novia del capitán del Galatasaray también abrió una reflexión más amplia sobre los celos, la seguridad personal y los límites en la pareja. En concreto, la intérprete negó haber revisado teléfonos, aunque admitió que, en momentos de sospecha, hubiese querido tener una prueba concreta. “No me voy a hacer la superada”, disparó con honestidad.

De esta manera, la entrevista de Moria Casán a la China Suárez dejó en evidencia una faceta menos conocida de la ex Casi Ángeles: la de quien también atravesó engaños y desilusiones por parte del padre de sus hijos Amancio y Magnolia. En medio de años de polémicas mediáticas donde muchas veces fue señalada como “la rompe hogares”, esta vez eligió hablar desde su propia vulnerabilidad. “No perdono una infidelidad”, concluyó. En paralelo, los usuarios ataron cabos y los comentarios recayeron directamente al vínculo que mantuvo con Benjamín Vicuña.

NB