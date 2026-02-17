Así fue la espectacular torta de cumpleaños de Ángel Di María: fútbol, Rosario Central y un gesto inmortal

Ángel Di María celebró su cumpleaños número 38 y su esposa, Jorgelina Cardoso, estuvo pendiente de cada detalle. Así lo demostró en su red social, donde compartió la intimidad del festejo y la espectacular torta que mandó a hacer para sorprender al padre de sus hijas. Como era de esperarse, este detalle no pasó desapercibido para sus miles de seguidores.

La torta de cumpleaños de Ángel di María que representó su amor por el fútbol

El cumpleaños número 38 de Ángel Di María tuvo todo para convertirse en una celebración inolvidable, y la torta fue, sin dudas, una de las grandes protagonistas de la noche. Con una impronta cien por ciento futbolera y detalles personalizados, el diseño sorprendió tanto por su tamaño como por la originalidad de sus elementos.

La encargada de plasmar su pasión en un pastel fue Jorgelina Cardoso, su esposa y madre de sus pequeñas, quien cada año se encargada de organizar el evento para agasajar a su pareja. A través de sus historias de Instagram, mostró que Ángel Di María se encontraba feliz y rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el pastel de varios pisos que se lució al momento de cantar el "Feliz cumpleaños" y soplar las velitas.

Ángel di María

"Pasaron cosas. ¿Cómo agradecerte esta noche?", escribieron desde la cuenta del equipo que preparó y ayudó a Jorgelina Cardoso a crear la imponente fiesta. Ella, por su parte, se mostró agradecida y conforme con el resultado. "Sos la mejor Ro", expresó junto al clip donde se ve a Ángel Di María pidiendo los tres deseos.

Pelota móvil, arco en miniatura y colores de Rosario Central: así es la torta temática de Ángel di María

Tal como se puede ver en el clip, la torta, de varios pisos, combinó los colores azul y amarillo, en clara alusión a los tonos del club Rosario Central, donde juega actualmente el campeón de la Selección. En la base se destacaba el escudo del equipo mientras que una red envolvía parte de la estructura, reforzando la temática deportiva.

Uno de los detalles más llamativos fue la pelota móvil ubicada en el anteúltimo piso. La misma se encuentra Integrada dentro de una especie de arco en miniatura, lo que le aportó un efecto dinámico y original que captó las miradas de todos los presentes. Además, el decorado incluía hexágonos en blanco y negro que imitaban el clásico diseño de un balón de fútbol, junto a pequeñas pelotas distribuidas estratégicamente.

En la parte superior, es él quien está con la camiseta número 11 levantando los brazos mientras el toque final es el gesto que suele hacer cada vez que anota un gol. Se trata de sus manos formando un corazón. Este guiño personal y creativo elevó el diseño. Al momento de recibir sus 38 años, Ángel Di María posó junto a la imponente creación mientras una vela de chispa iluminaba la escena.

Con una sonrisa y visiblemente emocionado, el futbolista celebró rodeado de afecto y bajo una ambientación que incluyó una pantalla gigante con una imagen suya de fondo. En resumen, así fue la espectacular torta de cumpleaños de Ángel Di María con una pelota móvil que representó su amor por el fútbol y demostró ser un homenaje a su exitosa carrera.