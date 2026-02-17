Se conocieron cómo son los videos que dejó Silvina Luna para su serie: los detalles

La historia de Silvina Luna continúa generando intriga incluso después de su partida. La actriz falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer internada en el Hospital Italiano. La causa de muerte fue una insuficiencia renal, derivada de una hipercalcemia (exceso de calcio en sangre) provocada por los biopolímeros que le habían sido inyectados en una intervención estética realizada años atrás y por la que había iniciado una causa judicial contra Aníbal Lotocki.

Silvina Luna y los videos íntimos que grabó antes de morir

Según se informó en el programa Sálvese Quién Pueda (América TV), los videos que Silvina registró en sus últimos meses formarán parte de una docuserie actualmente en etapa de postproducción, cuyo estreno está previsto entre julio y agosto. El proyecto cuenta con el acompañamiento de su entorno más cercano y de su abogado, Fernando Burlando, quien confirmó que el material fue grabado por decisión propia de la actriz.

Silvina Luna

De acuerdo a lo detallado en SQP, se trata de registros inéditos en los que Silvina Luna habla directamente a cámara, sin intermediarios. En esos videos explica cómo fue evolucionando su cuadro de salud, las repetidas internaciones, los tratamientos médicos y el impacto físico que le generaron las complicaciones renales. También hace referencia al proceso judicial que enfrentó contra el cirujano que la intervino y a las secuelas que atravesó a lo largo de los años. “Era su deseo en vida y quedó muchísimo material grabado”, aseguró Burlando al referirse a la cantidad de contenido disponible. Según trascendió, el documental no solo incluirá esos testimonios personales sino también documentación médica, archivos televisivos y una reconstrucción cronológica del caso.

El testimonio de Silvina Luna y el material inédito que formará parte de la serie

La producción incorporará la palabra de periodistas que siguieron de cerca la causa, del fiscal que intervino en el expediente y de otras personas que atravesaron situaciones similares. Además, por primera vez se conocerá el testimonio de su hermano Ezequiel, quien aportará detalles sobre cómo vivió la familia los últimos meses de Silvina y el proceso posterior a su fallecimiento.

Hasta el momento no se confirmó en qué plataforma se emitirá la serie sobre Silvina Luna, aunque se indicó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de edición. El objetivo central es reunir en un solo formato el material grabado por la actriz, los antecedentes judiciales y las voces vinculadas al caso, con información detallada sobre cada instancia del proceso médico y legal que marcó sus últimos años.