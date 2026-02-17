Las parejas de las celebridades no dudaron en tomarse algunos días de la temporada de verano para alejarse de la mediatización, para refugiarse en días a puro romance y compañía. Julieta Prandi pasó uno de los años claves en su vida, donde consiguió la condena de su expareja Claudio Contardi tras años de lucha. Es por eso que, tras un fin de año en familia, decidió disfrutar de la playa y largas jornadas de caminata y amor con su pareja y mano derecha, Emanuel Ortega. En su cuenta de Instagram, no dudó en compartir las fotografías, presumiendo a su fotógrafo personal y protagonizaron un tierno intercambio de comentarios.

Las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Las románticas vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: sesiones de fotos y largas caminatas en la playa

Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron tomarse unos días a puro romance y compañía, en las paradisíacas playas de Brasil. La pareja pasó por un año lleno de polémicas y momentos delicados, por el juicio contra Claudio Contardi, la expareja de la actriz. Tras su condena por violencia de género, ambos no dudaron en concentrarse en sus trabajos y proyectos, para finalmente celebrar su amor en Maragogi, Patacho y Alagoas, puntos característicos del país vecino.

En su cuenta de Instagram, Prandi compartió algunas de las fotografías de su viaje, donde se la veía posando y disfrutando de las playas. Además, paisajes de lujo y atardeceres en largas jornadas de caminata se robaron el aliento de los fanáticos de su amor. Sin embargo, un breve intercambio de redes se llevó la ternura de todos. “Presumiendo de tus fotos, E.O. Brasil”, escribió la actriz, en honor al don fotográfico de su pareja. Ante esto, Ortega no dudó en halagarla y expresó: “El lente te quiere.. casi tanto como yo”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una relación construida a base de confianza y apoyo

La relación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se formó a través de un primer vínculo virtual, durante la pandemia del 2020, mientras él estaba en Miami y ella en Argentina. Finalmente, se conocieron cuando él volvió a su país natal, y en septiembre blanquearon su romance de manera pública. En todo momento, se acompañaron para que cada uno cumpliera sus sueños y superara dificultades de la vida mediática y personal. Es por eso que consolidaron a sus familias y formaron un vínculo lleno de complicidad y confianza.

Los usuarios de las redes sociales no dudan en destacar su amor como uno de los más fuertes dentro de las celebridades, y se enternecieron con las postales tomadas por Ortega, durante sus románticas vacaciones en Brasil. Julieta Prandi y Emanuel Ortega se alejaron de la mediatización y sus responsabilidades, para disfrutar de unos días a puro amor, sesiones de fotos y largas caminatas en las paradisíacas playas del país vecino.

