Evangelina Anderson deslumbró con un look office siren

Evangelina Anderson llamó la atención en las redes sociales al mostrarse con el look que pisa fuerte esta temporada. Lejos de las prendas ceñidas y escotadas, la top model se inclinó por prendas de inspiración masculina y dejó en claro que la sastrería también puede reinterpretarse en clave femenina, sofisticada y actual.

El look con el que Evangelina Anderson salió de su zona de confort

Evangelina Anderson volvió a demostrar que sabe cómo convertir un outfit clásico en una declaración de estilo. La modelo recordó en sus redes sociales el impactante look que llevó en 2024 durante su participación en Los 8 escalones (eltrece) y rápidamente cautivó a sus seguidores de Instagram.

Con una impronta sofisticada y audaz, se sumó a la estética Office Siren, una de las tendencias más fuertes del último tiempo. Para aquella emisión del ciclo que condujo Guido Kaczka, Evangelina Anderson apostó por un conjunto sastrero gris de líneas estructuradas que realzaba su silueta. El mismo estaba compuesto por un blazer levemente oversize de corte recto, que funcionó como vestido y marcó su cintura. El toque sensual se lo dio el dejar las piernas al descubierto.

Evangelina Anderson

Así, la actual participante de Masterchef Celebrity (Telefe) pudo equilibrar perfectamente entre formalidad y sensualidad. La prenda que acompañó su outfit fue una camisa celeste clásica a la que le agregó una corbata a rayas en tonos azules, un guiño directo al universo corporativo tradicional. Sin embargo, lejos de lucir rígido, el estilismo se resignificó con una impronta moderna y femenina que encaja a la perfección con el concepto Office Siren: profesional, pulida y magnética.

El particular calzado que sumó Evangelina Anderson a su look office siren

El detalle de las medias bucaneras negras y los stilettos al tono reforzó esa tensión entre oficina y seducción que define la tendencia. Asimismo, el contraste entre el gris del traje y el negro profundo del calzado aportaron dramatismo y sofisticación. En cuanto al beauty look que llevó Evangelina Anderson en aquella ocasión, podemos decir que siguió la misma línea de sus prendas.

La modelo se mostró con su cabello recogido con raya al costado y acabado pulido, un peinado "clean" que enmarca el rostro y suma elegancia. El maquillaje fue sobrio pero estratégico ya que reafirmó la estética ejecutiva noventosa: piel luminosa, ojos definidos y labios en tono neutro.

Sin comentar nada al respecto, Evangelina Anderson compartió el clip en sus historias de Instagram y sus seguidores no dudaron en halagar su vestimenta. En el video se la puede ver saliendo de su camarín y recorriendo un pasillo con mucha actitud y mirada firme mientras deja ver en detalle su atuendo.

Este estilismo cobró protagonismo en sus redes porque está marcando tendencia en plataformas como TikTok y Pinterest. La misma reinterpreta el look corporativo clásico con una impronta mucho más sensual, refinada y femenina, inspirada en las ejecutivas de los años 90 y principios de los 2000. De esta manera, Evangelina Anderson deslumbró con un look office siren y confirmó que el traje ya no es solo sinónimo de oficina, sino también de sensualidad elegante y empoderamiento.