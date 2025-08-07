Carlos y Camila buscan nuevo chef: cuáles son los requisitos para postularse al trabajo y cómo es el contrato

Carlos III y Camila Parker están en busca de un nuevo miembro para su equipo más íntimo: la cocina real. El Palacio de Buckingham abrió una vacante que permite a un profesional de la gastronomía formar parte del entorno más exclusivo del Reino Unido. El anuncio puede ser una oportunidad única. El rol implica servir a la realeza británica, pero también significa formar parte de eventos internacionales y compartir cocina con figuras de alto perfil. ¿Qué se necesita para entrar a este selecto equipo y qué se ofrece a cambio?

La Casa Real británica publicó una oferta laboral oficial en su sitio web para incorporar un nuevo sous chef en el Palacio de Buckingham, es decir, el segundo a cargo en la jerarquía de cocina, justo por debajo del jefe de cocina. Quien obtenga el puesto deberá garantizar un funcionamiento impecable en uno de los espacios más exigentes y distinguidos del mundo culinario.

Carlos III y Camilla Parker

Requisitos para postularse como chef de Carlos y Camila

Las funciones incluyen planificar menús diarios y para eventos especiales, supervisar la preparación de platos y coordinar al equipo de cocineros, incluidos los chefs junior. Además, el puesto implica viajar ocasionalmente a otras residencias reales, con el tiempo de traslado compensado en días libres. Se necesita:

Experiencia comprobable como sous chef en entornos de alta exigencia (hoteles o caterings cinco estrellas).

Dominio integral de todas las áreas de cocina, incluida la repostería.

Habilidades de liderazgo y supervisión de equipos.

Buena organización y capacidad de trabajo bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

El contrato ofrecido es permanente, con una carga de trabajo de 45 horas semanales distribuidas en cinco días, generalmente con fines de semana libres y, en ocasiones, algunas tardes también libres. La persona seleccionada deberá estar disponible para viajar a otras residencias reales cuando la agenda lo requiera; esos traslados serán compensados con días de descanso.

En lo que respecta a los beneficios, trabajar para la Casa Real británica implica acceder a un entorno laboral flexible y centrado en el bienestar del empleado. Se ofrecen 25 días de vacaciones al año, que pueden ampliarse a 30 según la antigüedad, y días festivos libres. También se incluye un plan de pensiones no contributivo del 15%, ayuda económica por maternidad o paternidad, y permisos pagos para realizar tareas de voluntariado. Además, el trabajador contará con beneficios orientados a la salud física y mental, comidas incluidas durante las jornadas y un 20% de descuento en las tiendas del Royal Collection Trust, además de entradas de cortesía a todas las instalaciones reales.

El salario no está especificado en la oferta: se determinará en función de la experiencia y competencias del candidato elegido. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 a las 23:55. Sin dudas, la búsqueda de Carlos y Camilla de nuevo chef es una asombrosa oportunidad para los profesionales de la cocina que sueñan con vivir una rutina dentro del palacio.

F.A