La emotiva despedida de Allegra e Indiana Cubero a su abuelo, Carlos Cubero: "Lo que te voy a extrañar"

Allegra e Indiana Cubero despidieron a su abuelo con tiernas publicaciones en redes sociales. Indiana compartió una imagen en la que se la ve abrazada a Carlos, acompañada de las palabras: “Lo que te voy a extrañar, te amo” junto a un corazón rojo. Allegra eligió una foto en blanco y negro en la que aparece abrazándolo por detrás y dándole un beso, junto a un collage que incluye una postal de cuando era niña, también en brazos de él, dentro de un marco con forma de corazón.

Carlos Cubero falleció en Mar del Plata, ciudad donde vivía desde hace años. Padre de Fabián Cubero, había formado una familia numerosa junto a sus otros hijos, Soledad y Christian. Amante del deporte, llegó a jugar como delantero en ligas regionales, transmitiendo su pasión por el fútbol a su hijo, quien más tarde desarrollaría una extensa carrera profesional y se convertiría en referente de Vélez Sarsfield.

Carlos Cubero, el papá de Fabián Cubero

La despedida de Allegra e Indiana para su abuelo, Carlos Cubero

Quienes lo conocieron destacan que Carlos tenía un carácter afable y un fuerte apego por la vida familiar. En cada encuentro con sus nietas, buscaba generar momentos de cercanía y alegría. Los veranos en Mar del Plata fueron un clásico para Indiana, Allegra y Sienna, que pasaban largas temporadas junto a él disfrutando de la pileta, los asados y la compañía.

Indiana Cubero y su abuelo Carlos

En las imágenes que compartieron sus nietas se percibe ese afecto genuino, forjado en los gestos simples del día a día. Indiana, en su foto reciente, se recuesta con ternura sobre el hombro de su abuelo, mientras que Allegra, en la suya, lo abraza con fuerza. En ambas miradas se nota el cariño que los unía.

Allegra Cubero y su abuelo Carlos

El fallecimiento de Carlos representa una gran pérdida para la familia Cubero. Su figura estuvo siempre presente en momentos importantes, y su ausencia deja un vacío difícil de llenar. Las publicaciones de las hijas de Nicole Neumann funcionan como un homenaje íntimo y sincero, al compartir momentos felices con su abuelo.

A pesar del dolor, el legado de amor que Carlos construyó a lo largo de su vida seguirá vivo en quienes compartieron su camino, además de quienes compartieron la pasión por el fútbol junto a él, como su hijo Fabián. Sus nietas, Indiana y Allegra Cubero, ya lo recordaron con palabras y gestos que muestran que su lugar en sus corazones, seguirá intacto.

F.A