El dulce gesto con el que Camila Galante sorprendió a Leandro Paredes en su vuelta a la Argentina

Durante más de 40 días, Camila Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, acompañaron a Leandro Paredes durante su participación en el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. A lo largo de la competencia, la empresaria de cosmética compartió en sus redes sociales distintas postales del antes, el durante y el después de cada encuentro, en las que destacó la garra y el profesionalismo de su marido. Sin embargo, tras la finalización de la cita mundialista, llegó el momento de regresar a casa. Para recibir al mediocampista, la joven preparó una gran sorpresa y lo agasajó con un dulce gesto que compartió con sus seguidores.

Así fue el dulce gesto con el que Camila Galante sorprendió a Leandro Paredes

Camila Galante y Leandro Paredes son una de las parejas más consolidadas y queridas de la Scaloneta. Llevan más de 16 años juntos y tienen tres hijos en común. A lo largo de este tiempo, el matrimonio se mostró sumamente unido en cada paso y en cada proyecto que emprendieron, tanto en familia como a nivel profesional. Por esta razón, tras el regreso del futbolista a la Argentina luego de obtener el segundo puesto en la Copa del Mundo, la influencer lo recibió como a un verdadero héroe y preparó una celebración especial para agasajarlo.

El recibimiento de Camila Galante a Leandro Paredes | Instagram

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, mostró todos los detalles del recibimiento que preparó en su hogar de Buenos Aires. En primer lugar, decoró la entrada de su casa con una gran bandera argentina con la leyenda: “Gracias Leandro por tanto”. La misma caía de manera vertical desde el primer piso hasta la puerta principal. Además, agregó dos columnas de globos intercalando algunos con forma de pelota de fútbol, y otros lisos en color celeste y blanco. Sobre la entrada, un gran cartel con letras luminosas que decía “Bienvenido”. El futbolista posó sonriente en este escenario junto a su bebé de 16 meses, Lautaro.

En otra de las tomas, Camila hizo un collage sobre las postales más significativas de la jornada. Cuatro fotos bastaron para mostrar una deco pensada al detalle, todo con la temática mundialista: un salón revestido con una pared de líneas verticales en tono azul oscuro, celeste y blanco; globos distribuidos estratégicamente con los colores albicelestes, plateados y traslúcidos intercalados con la pelota Trionda utilizada en el mundial 2026 y hasta una mesa dulce con bombones de chocolate blanco delicadamente pintados con detalles dorados. “Un orgullo que no entra en el corazón”, escribió llena de satisfacción por la performance del mediocampista en la Copa del Mundo.

En una de las esquinas del ambiente se destacaba un gran cuadro sobre un atril de madera que inmortalizó una de las escenas más emblemáticas del partido ante Inglaterra: el preciso cruce de Paredes para interceptar un pase clave destinado a Jude Bellingham.

El recibimiento de Camila Galante a Leandro Paredes | Instagram

Camila Galante organizó un festejo para Leandro Paredes que incluyó a todos los trabajadores de su hogar

Más allá del cálido recibimiento que Camila Galante y sus hijos le prepararon a Leandro Paredes, de la celebración también participaron todos los empleados que forman parte de la organización de su hogar. Así quedó reflejado en una foto que la dueña de casa reposteó en sus redes sociales, en la que el grupo posa frente a un enorme cartel con la frase: “Nos regalaron otra gloria eterna”. Junto a la imagen, una de las trabajadoras escribió: “Gracias, Leo y familia. Los que trabajamos en tu casa te queremos”.

En el video difundido también se observa al futbolista saludando, uno por uno, a la gran cantidad de personas que lo esperaban en el jardín de su casa. Con una sonrisa y visiblemente emocionado por el gesto, el deportista se tomó unos minutos para acercarse a cada uno de los presentes, estrecharles la mano, darles un abrazo y agradecerles el gesto.

El recibimiento de Camila Galante a Leandro Paredes | Instagram

Cabe destacar que la empresaria también se pronunció sobre las críticas que recibieron los jugadores del seleccionado argentino tras la derrota en la final frente a España. “Y todavía hay personas que pretenden criticar a este tipo de profesionales, que demuestran con trabajo y resiliencia lo grandes que son. Estos chicos trabajan de lo que aman desde muy chicos y tienen más aportes al país que todos los inútiles que hablan después sentados en una silla gamer y algunos sin tener un título de periodismo”, sostenía el texto que acompañaba un video institucional en honor a Paredes.

El mensaje concluía con un respaldo personal hacia el mediocampista: “Seguí haciendo de tu trabajo lo que amás, amigo, que ya a tu corta edad hiciste muchísimo por mucha gente. Sos un ejemplo como persona y profesional y eso tus hijos te lo van a agradecer cuando crezcan y te saluden en la calle y no te insulten como a otros. Siempre con el corazón”.

Con su casa decorada con temática mundialista y repleta de detalles personalizados para sorprender y agasajar a Leandro Paredes, Camila Galante compartió algunas de las postales más íntimas del recibimiento que le preparó al mediocampista. La celebración no solo estuvo marcada por el cariño de su familia y amigos, sino también por distintos homenajes que destacaron su recorrido y los logros alcanzados en esta última cita mundialista.