Cami Homs anunció que retoma una vieja faceta de cuando vivía en Europa: "Significa mucho para mí"

Cami Homs cautivó a los usuarios de las redes al compartir el contenido que tiene pensado sumar a su cuenta. Si bien es algo que ya mostró en otras ocasiones, la modelo tiene la intención de enfocarse mucho más en esta vieja faceta y volver a conectar con una de las actividades que más disfruta.

Cami Homs retomó su costado foodie con emoción y nostalgia

Cami Homs cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y sus posteos combinan su amor por la moda, la vida saludable y sus días con Aitana, su bebé de casi cuatro meses fruto de su amor con el futbolista José Sosa. En recientes publicaciones, la top model reveló que volvió a conectar con una de sus grandes pasiones.

“¿Me creen que este era mi ig de cocina cuando vivía en Italia?”, escribió sobre una captura de la cuenta repleta de tartas, pastas, galletitas y budines caseros. Luego, Cami Homs agregó con melancolía: “Era mi bebé”. Mediante este college recordó con profunda emoción la época en la que tenía un perfil dedicado exclusivamente a la cocina mientras vivía en Europa junto a Rodrigo de Paul y criaba a Francesca, la hija mayor que tienen en común.

Cami Homs

Lejos de quedarse solo en el recuerdo, Cami Homs decidió retomar oficialmente esta faceta y adelantó que volvería a compartir recetas con su comunidad. “Hace unos días vengo pensando en volver a publicar recetas, ¿me bancarían?”, preguntó mientras mostraba los ingredientes preparados sobre la mesada de su cocina.

Cami Homs retomó su costado foodie con emoción y nostalgia

Finalmente, reveló cuál sería la primera preparación de esta nueva etapa: una torta húmeda de manzanas, una de las recetas más recordadas por quienes la seguían hace años. En las imágenes se pudo ver el paso a paso de la preparación y el resultado final servida sobre una elegante base blanca.

Junto a las imágenes, Cami Homs reflexionó: “Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. De las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes?”. Luego, la exparticipante de Bake Off Argentina confirmó que este regreso será definitivo y celebró poder conectar nuevamente con sus comienzos culinarios en redes sociales. “Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muchos años la conocen y la habrán hecho”, concluyó entusiasmada. De esta manera, Cami Homs anunció que retoma una vieja faceta de cuando vivía en Europa.

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs

Para preparar la receta de torta húmeda de manzanas que realizó Cami Homs se necesitan una serie de ingredientes, que son fáciles de conseguir en cualquier hogar. A continuación te contamos cuáles son:

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

3 huevos

Jugo de naranja o 3 cucharadas de leche

250 gramos de harina leudante

3 manzanas

El procedimiento consta de mezclar los 100 gramos de manteca a punto pomada con los 100 gramos de azúcar. Luego, se debe incorporar de a uno los tres huevos. Integrar muy bien todo en un bowl. Después, se debe sumar el jugo de una naranja o tres cucharadas de leche y, por último, añadir 250 gramos de harina leudante.

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs

El toque protagonista de esta receta llega con las manzanas: se deben pelar y cortar tres unidades en cubitos pequeños para luego incorporarlas a la mezcla, previamente espolvoreadas con un poco de harina para evitar que se hundan en la preparación. Finalmente, se vierte todo en un molde y se cocina en horno a 160 grados durante aproximadamente 45 minutos. Como recomendación final, Cami Homs sugirió disfrutarla tibia junto al mate o acompañada por una bocha de helado como postre.