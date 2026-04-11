De Mariana Fabbiani a Sofía Solá y Cami Homs: las famosas imponen las botas que son tendencia en 2026

Mariana Fabbiani, Sofía Solá y Cami Homs deslumbraron al mostrarse con los zapatos que pisan fuerte este 2026. Hablamos de la botas de caña media, la tendencia favorita que permite armar looks con estilo, comodidad y versatilidad para adaptarse a cualquier ocasión.

Mariana Fabbiani, Sofía Solá y Cami Homs apostaron al calzado "must have" de la temporada

Las botas de caña media se consolidan como el calzado estrella del 2026 y tres referentes del estilo lo confirman: Mariana Fabbiani, Sofía Solá y Cami Homs ya las incorporaron a sus looks, demostrando su versatilidad y capacidad para elevar cualquier outfit.

Mariana Fabbiani apostó por un outfit audaz y canchero: llevó un body de cuero en tono chocolate y falda corta con cierre frontal. A estas prendas las combinó con unas botas de caña media muy particulares debido a su estampa animal print. Este diseño elevó la propuesta que eligió para otro día adelante de su ciclo semanal El diario de Mariana (América TV). El resultado fue un look moderno, con impronta sexy y sofisticada, ideal para la pantalla chica.

Mariana Fabbiani

Por su parte, Sofía Solá eligió un estilismo más relajado y urbano. La hija de Maru Botana lució un pantalón de jean recto en color azul oscuro con una remera a rayas. Asimismo, sumó botas de caña media en tono marrón oscuro, logrando un outfit cómodo pero con mucha actitud. Este tipo de combinación refleja una de las claves de esta tendencia en calzados: la facilidad para integrarlo en looks diarios.

Sofía Solá

En una línea más fashionista, Cami Homs se inclinó por un outfit más jugado. La modelo se mostró en una producción de fotos con mini falda repleta de lentejuelas marrones y top translúcido de mangas largas en la misma tonalidad. Su look también se completó con botas de caña media haciendo juego, el cual estilizó su figura y aportó ese toque trendy que domina el street style internacional. Este diseño elegido por la modelo se destaca por un detalle clave: un cinturón incorporado a la altura del tobillo que rodea la caña y aporta un toque distintivo.

Cami Homs

Sin dudas, esta tendencia marca un claro giro: este año, las botas más largas pierden protagonismo frente a diseños más prácticos, cómodos y fáciles de combinar. Además, los modelos de caña media se imponen por su funcionalidad y elegancia, adaptándose tanto a looks casuales como más sofisticados.

Por qué las botas de caña media son furor

Las botas de caña media se posicionan como las imprescindibles de este 2026 por muchos motivos: son más cómodas y versátiles que las bucaneras, funcionan con jeans, vestidos, faldas y sastreros, y aportan un equilibrio perfecto entre elegancia y practicidad. Además, es un modelo que se adapta a distintos estilos y cuerpos.

Los diseños que predominan esta temporada incluyen cuero, gamuza y aquellos con detalles como hebillas o puntas cuadradas, reforzando una estética moderna y atemporal. En cuanto a los tonos favoritos, podemos decir que son el marrón, beige y negro. En fin, las botas de caña media se volvieron un básico que llegó para quedarse y que promete ser el gran protagonista del otoño-invierno 2026.

Así, Mariana Fabbiani, Sofía Solá y Cami Homs son algunas de las famosas que imponen estas botas que son tendencia en 2026. Mediante sus posteos en Instagram, también confirmaron que se adaptó perfectamente a sus estilos personales y les brindó total comodidad.