Cami Homs volvió a imponer estilo y esta vez lo hizo a través de su pelo, con un look que ya se perfila como uno de los más pedidos de la temporada. La modelo apostó por una melena larga con movimiento, donde el verdadero protagonista es el equilibrio perfecto entre color y textura.

Cami Homs

Cami Homs marcó tendencia con su pelo

El tono de Cami Homs, un castaño cálido con reflejos caramelo y miel, aporta dimensión y luz al rostro, logrando un efecto “sun-kissed” que suaviza las facciones. Lejos de los colores planos, esta técnica de iluminación estratégica resalta cada capa del cabello y potencia el brillo natural.

Cami Homs deslumbró con su peinado

Pero si hay un detalle que termina de elevar el look son los boucles amplios y descontracturados. Se trata de ondas grandes, bien trabajadas pero sin rigidez, que generan volumen y un aire sofisticado sin perder frescura. Este tipo de styling no solo enmarca el rostro, sino que además suma ese efecto effortless chic que hoy domina las tendencias beauty.

El peinado se completa con una raya al medio apenas marcada, que aporta equilibrio y deja que el volumen caiga de manera natural sobre ambos lados, reforzando la armonía del conjunto.

Cami Homs apuesta al color tendencia del invierno 2026

Con este look, Cami Homs confirma que menos es más: un buen color, ondas bien logradas y una terminación natural son la fórmula clave para un estilismo que funciona tanto de día como de noche. Sin dudas, una apuesta que ya inspira y que promete convertirse en uno de los pedidos estrella en las peluquerías.

El invierno 2026 confirma el regreso de los tonos cálidos

La temporada otoño/invierno 2026 confirma el regreso de los tonos cálidos e iluminados como protagonistas absolutos en materia de coloración. Lejos de los extremos, la apuesta pasa por lograr melenas con dimensión, brillo y un efecto natural que potencie la luminosidad del rostro.

En paralelo, el styling acompaña con boucles descontracturados y de gran volumen, que suman movimiento sin perder sofisticación. Estas ondas amplias, de impronta relajada, se posicionan como el recurso clave para elevar cualquier look.