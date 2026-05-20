Ailén Cova y el tierno baile de su hija, Alaia, siguiendo sus pasos

Desde que se convirtió en mamá, Ailén Cova comparte el día a día de su hija Alaia, fruto de su relación con Alexis Mac Allister, a través de sus redes sociales. Así, la beba de tan sólo ocho meses se transformó en una de las herederas de los famosos más observados en la web. Tal es así que, en las últimas horas, madre e hija generaron suspiros tras difundirse un video tan tierno como conmovedor.

El tierno video de Ailén Cova junto a su hija Alaia

El pasado 22 de septiembre, Ailén Cova y Alexis Mac Allister se convirtieron en padres de Alaia, su primera hija. Desde que nació, la influencer suele compartir imágenes diarias de la pequeña mostrando su vida en familia, las rutinas que realizan y la complicidad que las une. En esta oportunidad, la pareja del jugador de la Selección Argentina despertó suspiros al mostrar un baile que realizó junto a su beba de tan sólo ocho meses.

Ailén Cova y su hija Alaia | Instagram

En el clip que publicó en su cuenta de TikTok, se la puede ver a Alaia sentada junto a su mamá frente al espejo de la habitación donde tiene el vestidor al mismo tiempo que están escuchando música. Así, mientras la diseñadora se maquilla con las piernas cruzadas, la niña sostiene lo que parece ser un labial y mueve sus bracitos muy animadamente.

En este marco, el momento más emotivo fue cuando ambas comenzaron a bailar al compás de la música que sonaba de fondo. “Arreglándose juntas para el partido disfrutando de su canción favorita gracias a su tía madrina”, escribió la creadora de contenido al pie del registro audiovisual, compartiendo cómo la menor sigue en detalle cada movimiento que realiza. Según detalló, Ophelia de Taylor Swift es su canción favorita, por ello, entre la ternura propia de la edad y la sonrisa que se esconde detrás del chupete, baila tan animadamente ante su reflejo y el paso coordinado de su madre.

Alaia en el vestidor de Ailén Cova | Instagram

Ailén Cova y Alaia juntas en su espacio beauty

Antes de asistir a la Premier League para ver el partido que jugaba Alexis Mac Allister, Ailán Cova y su hija Alaia vivieron un momento beauty. La joven equilibra su vida como mamá de una beba chiquita con sus rutinas de belleza y estética corporal. Sin embargo, no se despega ni un sólo momento de la nena quien la acompaña en cada actividad y rutina que realiza.

En reiteradas oportunidades, la influencer mostró cómo combina sus outfits mientras su beba está junto a ella investigando el ambiente e incluso gateando por el lugar. Además, los usuarios destacan la templanza que tiene la pequeña mientras sus padres realizan diversas acciones de la vida cotidiana. Siempre con una sonrisa a cuestas, con expresiones pícaras y ahora con un baile que se robó todas las miradas en la famosa red social del signo musical.

De esta manera, con cada aparición en redes, Ailén Cova no sólo va mostrando el desarrollo psicomotriz de su hija Alaia de 8 meses, sino que deja plasmada la conexión que existe entre ambas, el buen sentido del humor de la nena y la intimidad de su hogar en el día a día. Con las ocurrencias diarias y su ternura ya se consagró en una de las pequeñas más miradas de la web.