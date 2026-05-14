Así es la moderna máquina que usa Cami Homs para alimentar a su bebé, Aitana

Cami Homs sorprendió al mostrar cómo es su nueva y moderna máquina que la ayuda a alimentar a su hija Aitana, de casi cuatro meses. La modelo volvió a compartir la intimidad de su maternidad y brindó una opción innovadora para quienes son padres. Como sucede con cada una de sus publicaciones, cosechó una ola de mensajes y elogios.

La tecnología que eligió Cami Homs: “La máquina que todas las mamis necesitamos”

Cami Homs volvió a compartir parte de su rutina cotidiana como mamá y esta vez llamó la atención en Instagram al dejar ver la moderna máquina que utiliza para preparar las mamaderas de su hija Aitana, fruto de su amor con el futbolista José Sosa. Mediante sus historias, la influencer publicó un video donde se puede ver el sofisticado dispositivo funcionando de manera automática mientras ella sostiene a su pequeña en brazos.

“Sale la mamadera lista”, contó Cami Homs sobre el aparato en cuestión, que se destaca por su diseño minimalista y moderno en color blanco. Además, se caracteriza por sus líneas simples y su estructura compacta que se adapta fácilmente a cualquier cocina.

La moderna máquina que usa Cami Homs para alimentar a su bebé, Aitana

Tal como relata la top model en su publicación, este electrodoméstico cuenta con un sistema automático que permite preparar mamaderas en cuestión de segundos, regulando tanto la cantidad exacta de fórmula como la temperatura ideal del alimento. Por otro lado, en el clip se puede ver cómo la máquina dispensa directamente la leche ya lista para consumir, evitando pasos manuales y permitiendo ganar tiempo, especialmente durante la rutina diaria o las tomas nocturnas de la bebé.

“Definitivamente la maquina que todas las mamis necesitamos”, escribió Cami Homs, orgullosa de su nueva adquisición. Y agregó entusiasmada en su red social, donde cuenta con miles de usuarios: “La amo, literal”. De acuerdo al sitio web donde se puede conseguir este artefacto, su precio es de 550 mil pesos argentinos y es ideal para preparar mamaderas de forma "rápida, precisa y sin estrés".

Cami Homs

Máquina para preparar mamaderas: la nueva tendencia en hogares

Las máquinas para preparar mamaderas son una tecnología que se volvió cada vez más popular entre padres recientes debido a la comodidad y rapidez que ofrece. Los sistemas automatizados ayudan a reducir errores en las medidas y aseguran una preparación homogénea, algo fundamental durante los primeros meses de vida de los pequeños.

Otro de los aspectos que más llama la atención es el diseño elegante del electrodoméstico, que combina funcionalidad con una estética moderna y sofisticada. Con acabados simples y un formato compacto, el dispositivo se integra perfectamente a espacios minimalistas y cocinas contemporáneas.

En el video que subió Cami Homs, donde mostraba el funcionamiento de la máquina, la puede ver luciendo un look relajado y sporty compuesto por un top negro y pantalón cómodo. Aitana, por su parte, lució un enterito blanco estampado con un babero que tiene detalles en rosa pastel, protagonizando un tierno momento junto a su mamá.

Así es la moderna máquina que usa Cami Homs para alimentar a su bebé, Aitana: tecnológica, práctica y diseñada para preparar mamaderas automáticas con la temperatura y las medidas exactas en poco tiempo. Su publicación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente entre madres y padres interesados en herramientas tecnológicas que faciliten la crianza y las tareas de cuidado de sus hijos.