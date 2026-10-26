Cami Homs enseñó su mejor receta para cocinar una crema de ricota, ideal para acompañar antojos salados

Cami Homs siempre dejó en claro su pasión por la cocina. Desde muy joven, se inclinó por la gastronomía y llegó a tener su propio emprendimiento de tortas durante su estadía en Italia. Además, realizó cursos de gastronomía y pastelería desde la adolescencia. Su paso por Bake Off Famosos (Telefe) le permitió demostrar sus habilidades en el mundo de la pastelería y reafirmar su vínculo con la cocina. Ahora, a través de sus redes sociales, la influencer compartió su receta de crema de ricota con oliva, una preparación ideal para acompañar distintos antojos salados.

La receta de Cami Homs en simples pasos

Este fin de semana, Cami Homs compartió un video en el que volvió a demostrar sus habilidades culinarias. En esta oportunidad, la influencer enseñó a preparar una sencilla crema de ricota, una alternativa rica y versátil para acompañar “con vegetales, tostaditas o lo que tengan en casa”. La receta se destaca por su practicidad y por ser una opción nutritiva para sumar a las comidas diarias, ideal para quienes buscan incorporar ingredientes frescos y saludables a su alimentación.

Cami Homs | Instagram

Ingredientes

Para la crema:

300 g de Ricotta

2 cdas de leche

3 cdas de queso Finlandia

1 cda de aceite de oliva

Sal y pimienta

1 cdita de ralladura de limón

Para acompañar:

1 zanahoria cortada en cuartos

1 pepino cortado en cuartos

La receta de crema de ricota de Cami Homs | Instagram

Preparación:

Para la preparación, Cami Homs comenzó cortando la zanahoria y el pepino en cuartos. Una vez listos, los reservó en un recipiente y continuó con la elaboración de la crema. Para ello, colocó la ricota en el vaso de una minipimer -también se puede utilizar una procesadora- y agregó un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta, ralladura de limón, unas cucharadas de queso Finlandia y un poco de leche. Por último, procesó todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea, suave y de consistencia untuosa. "Un dip súper cremoso, rico y perfecto para compartir", escribió al pie del video con el instructivo.

El paso a paso para crear la crema de ricota | Instagram

Una vez lista, la crema de ricota se puede servir en un recipiente y acompañar con los bastones de zanahoria y pepino, tostadas o los ingredientes que haya en casa. Con pocos ingredientes y en simples pasos, Cami Homs compartió una alternativa práctica y versátil para sumar a la mesa, ideal para disfrutar como entrada, colación o parte de una picada saludable.