En una reciente participación en el Growing voices podcast, Camila Homs abrió el juego sobre su pasado y reflexionó acerca de cómo cambió su cotidianidad al acompañar a su ex pareja Rodrigo De Paul en sus destinos profesionales. La charla permitió conocer una faceta más íntima de sus años en el exterior y su actualidad en el país.

Csmi Homs habló de mudarse de muy chica al exterior

Cami Homs: El inicio de una historia y el salto al exterior

La relación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul comenzó en la adolescencia, alrededor de 2010, cuando ella tenía 15 años y él 17 en la zona de Avellaneda, mientras el deportista jugaba en las inferiores de Racing. Tras compartir cerca de 12 años juntos, la dinámica de pareja dio un giro rotundo cuando debieron armar las valijas para instalarse en Europa.

Sobre esa etapa marcada por la distancia, la modelo recordó su partida: "Yo soy una amante de viajar, era un sueño irme, la verdad, no sabía con lo que me iba a encontrar. Me iba de muy chica, tenía que convertirme en una mujer que lleve todo adelante". Aquella primera mudanza se dio en 2014 rumbo a Valencia, España, tras el pase del jugador al Valencia CF, momento en el que ella resignó su carrera de modelaje.

Cami Homs con su ex pareja Rodrigo De Paul. En 2014 se intalaron en Europa

Dos años más tarde, la rutina se trasladó a Udine, Italia, por cinco años, y finalmente a Madrid en 2021, poco antes del nacimiento de su segundo hijo y de la separación definitiva. Tuvieron dos hijos en común: Francesca y Bautista.

Cami Homs: El balance de vivir afuera y el desarraigo

Adaptarse a diferentes idiomas y costumbres representó un desafío constante para Cami Homs, quien debió madurar de golpe frente a cada transferencia deportiva. "Me dio la posibilidad de crecer, aprender idiomas, conocer culturas, conocer gente nueva, países que quizás, si no me iba en ese momento, nunca en la vida hubiera estado", expresó en el ciclo de entrevistas.

Cami Homs con sus hijos, fruto de su relación con Rodrigo De Paul: Francesca y Bautista

Sin embargo, el recorrido internacional también tuvo su contracara en el plano emocional y afectivo. Con total sinceridad, la mediática admitió cuál fue el costo más alto de esa vida nómade: "Lo más feo, si se puede decir, era dejar a la familia, a mis amigas". Hoy en día, instalada nuevamente en Argentina y con otra perspectiva, valora poder reencontrarse con sus afectos cotidianos: "Ahora poder estar acá y vivirlo, vivir todos los momentos lindos con ellos de cerca, es una grandeza para mí".

Cami Homs: Su presente sentimental y nuevo capítulo

Tras cerrar esa larga etapa de su vida en el exterior y atravesar la posterior ruptura con el padre de sus hijos, La influencer encontró la estabilidad afectiva junto al futbolista José Sosa, con quien blanqueó su romance, comparte su día a día en Buenos Aires y tuvo a su hija Aitana, de casi un año.

Cami Homs junto a José Sosa y su hija Aitana lograron formar una familia ensamblada

Entre proyectos laborales, la crianza de sus hijos y el disfrute de las pequeñas cosas cotidianas junto a su círculo más íntimo, Cami Homs transita una etapa de madurez donde equilibra los aprendizajes que le dejó su largo paso por Europa con la tranquilidad de estar cerca de sus raíces.