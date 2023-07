Camila Homs está nuevamente enamorada y muy feliz con su incipiente relación junto a José "El Príncipe" Sosa, el futbolista del club Estudiantes de La Plata.

La ex de Rodrigo de Paul se prepara además para formar parte de "Bailando por un Sueño" y mientras se prepara para el show, la modelo fue entrevistada y consultada por su gran presente.

"¿Se vienen los confites?", le preguntó el notero de "Socios del Espectáculo". Con simpatía y a pura sonrisa, Camila aseguró que no. "Te me estás adelantando mucho ya, eso es mucho", dijo, un tanto nerviosa.

Luego, confirmó: "Estamos súper bien, contentos" y reveló que tanto sus hijos como las hijas del deportista ya se habían conocido oficialmente y que todo marchaba bien.

La revelación de Camila Homs sobre su romance con José Sosa

Para finalizar la nota, Camila Homs hizo una impactante revelación, ya que aseguró que cuando lo conoció no sabía que jugaba al fútbol.

"No sabía que era futbolista. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común", dijo Homs y consultada sobre qué sintió al toparse con otro hombre con la misma carrera de su ex, fue contundente: "No soy de juzgar para nada", cerró.