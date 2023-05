Camila Mayan se mostró apenada por su separación de Alexis Mac Allister: "Me hubiera gustado que fuera distinto"

Camila Mayan y Alexis Mac Allister tuvieron una separación bastante tormentosa, luego de ganar el Mundial de Qatar y que salgan a la luz la infidelidad por parte del futbolista con su mejor amiga, con quien hoy mantiene una relación. Tras esta ruptura, la influencer habló varias veces en las redes sociales y reflexionó sobre el duelo, y ahora lo hizo en la televisión.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Camila Mayan abrió su corazón y se refirió a su separación de Alexis Mac Allister, reconociendo aquellas cuestiones que hubiera preferido que fueran diferentes. "Siempre estoy para salir, bien... Nunca me voy a quedar pero todavía estoy procesando todo. No me corresponde hablar de si yo tenía sospechas de que su amiga era algo más que una amiga, es algo muy privado. Y no tiene sentido hacerlo", comenzó a expresar.

Camila Mayan y Alexis Mac Allsiter

Después, se mostró sincera al hablar de este final de la relación con Alexis Mac Allister al reconocer que hay cosas que no le gustaron. "Puede pasar... A veces las relaciones se terminan y trato de tomarlo así y seguir adelante. Obviamente que hay cosas que me hubiesen gustado que fueran distintas pero uno tiene que actuar con como se dieron las cosas. Y a partir de todo lo que pasó lo voy procesando y trabajo en mí y en seguir adelante", comentó Camila Mayan en Socios del Espectáculo, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece.

En la entrevista, Camila Mayan se mostró reflexiva y ya habiendo atravesado un proceso de sanación y superación en el cuál aprendió muchas cosas. Por ejemplo, en medio de la charla, tuvo sabias palabras con respecto a no poder cambiar cosas del pasado y aceptarlas. "No me puedo quedar en cómo habría reaccionado yo o la otra persona", comentó. Luego, aclaró: "No tuve más diálogo con él", sobre Alexis Mac Allister.

La reflexión de Camila Mayan sobre el duelo por la separación de Alexis Mac Allister

"Hay que pasarlo y no queda otra. Es un proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así", aseguró Camila Mayan sobre su proceso de superación de la ruptura con Alexis Mac Allister.

Camila Mayan reveló si quiere casarse tras la separación de Alexis Mac Allister

En Intrusos le hicieron una nota a Camila Mayan por su separación de Alexis Mac Allister luego de que la engañara con Ailén Cova, una amiga de la infancia del futbolista. Con respecto a su situación sentimental, aseguró que está "soltera". También comentó que volvió a vivir en Argentina después de la ruptura,

Alexis Mac Allister y Camila Mayan

En el programa de Flor de la V también le preguntaron si quiere casarse en un futuro, a lo que Camila Mayan respondió sin vueltas: "Creo que es algo que si se da, es buenísimo, y sino también. Mi prioridad es estar bien yo, acomodarme". No está interesada en ponerse de novia ya mismo, ya que quiere terminar de sanar esa tristeza por su separación.

NL.