Cande Molfese reveló el incómodo comentario que recibió de un médico durante su embarazo: “Voy a hacer lo que pueda”

Cande Molfese transita una etapa de grandes cambios. Embarazada de su primer hijo, Otto, fruto de su relación con Joaquín Laviaguerre, la actriz comparte con sus seguidores distintos momentos de la dulce espera, desde sus proyectos laborales hasta los looks que elige para vestirse durante estos meses. Sin embargo, también se anima a hablar de las dudas y las presiones que pueden aparecer antes de convertirse en mamá.

Cande Molfese y su novio Joaquín Laviaguerre

Cande Molfese reveló la incómoda situación que vivió con un médico durante su embarazo

Durante su participación en Llamen a alguien, criar sin guión, el nuevo ciclo de OLGA, Cande Molfese contó una situación que vivió con un médico cuando conversaron sobre el parto y la lactancia. “Como hay mucho fundamentalista de la lactancia, que entiendo que es una posibilidad, a mí me pasó hace poco que un médico me dijo: ‘Por favor, que sea parto vaginal y dale teta’. Y yo le dije: ‘Voy a hacer lo que pueda, ¿dale?’”, relató durante la charla.

Cande Molfese será mamá por primera vez en las próximas semanas

La anécdota sorprendió a la psicóloga Paola de los Santos y Vanina Sosa, quienes participaban de la charla y que le preguntaron si el profesional le había hablado en esos términos y si se trataba de un hombre. “Así, un médico”, confirmó la actriz que espera la llegada de su primer bebé. De esta manera, el intercambio abrió una reflexión sobre las indicaciones y opiniones que reciben las embarazadas, incluso antes del nacimiento de sus hijos.

Durante el encuentro, la conductora también compartió sus dudas sobre la lactancia y los cambios que puede traer la llegada de un bebé, desde el uso del sacaleches y las pezoneras hasta el momento de incorporar la mamadera. Junto a la especialista en lactancia y una madre de mellizos, conversó sobre el dolor durante el amamantamiento, la posibilidad de combinar leche materna y fórmula y el momento de dejar de dar la teta.

La charla también puso el foco en la presión que reciben las mujeres y en la importancia de respetar las decisiones de cada una. “Me gustó mucho la idea de quedarme con que uno va a hacer lo que puede hacer y no exigirse”, resumió la artista al final del episodio.

Cande Molfese embarazada: los looks que elige durante la dulce espera

Mientras se prepara para la llegada de Otto, Cande Molfese también muestra en Instagram su costado fashionista. Sus elecciones combinan prendas cómodas, siluetas relajadas y detalles de tendencia, con propuestas que se adaptan a los cambios propios del embarazo sin dejar de lado su estilo personal.

Entre sus apuestas se destacan los conjuntos deportivos de inspiración retro, con buzos de franjas horizontales y jeans holgados, ideales para un look urbano y descontracturado. También eligió pantalones amplios de lino blanco, una alternativa fresca para los días de calor, que combinó con prendas deportivas y sandalias.

Los looks de Cande Molfese

En otra de sus propuestas, la actriz apostó por un vestido largo blanco de encaje floral, con transparencias sutiles, escote recto y una abertura lateral pronunciada. La elección mostró una faceta más romántica de su guardarropa, en contraste con los conjuntos informales que suele llevar para sus actividades cotidianas.

El denim también tiene su lugar entre sus favoritos. La conductora lo incorporó en un conjunto gris oscuro de camisa fruncida y pantalón holgado, con un top negro de encaje que sumó un detalle de inspiración lencera.