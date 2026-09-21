La extravagante lista de regalos que le exigió Cande Molfese a su novio por su embarazo: “Está dividido en caros, moderados y baratos”

Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida mientras espera a su primer hijo junto a Joaquín Laviaguerre. En medio de esta etapa, la actriz y conductora se muestra relajada y dispuesta a compartir distintas anécdotas sobre el embarazo. Esta vez, durante su visita al programa de streaming Antes Que Nadie, sorprendió al contar una particular estrategia que implementó con su pareja.

Cande Molfese y su novio, Joaquín

La futura mamá decidió armar una lista de regalos para que su pareja pueda agasajarla una vez por mes durante la gestación. Pero el detalle que más llamó la atención fue la organización: la actriz dividió los pedidos en tres categorías según su valor y hasta estableció un obsequio especial para el noveno mes. “Está dividido en caros, moderados y baratos”, explicó entre risas.

La lista de regalos baratos y moderados que armó Cande Molfese

La lista comienza con una serie de regalos que Cande Molfese ubicó dentro de la categoría de los más económicos. Entre ellos aparecen velas aromáticas, un porta huevos, mangas de repostería más grandes, un neceser, kilos de yerba orgánica y un termo de color chocolate. Después llegaron los regalos de presupuesto moderado. En esta categoría incluyó un cargador para iPad que su novio había perdido, un secador de pelo “muy potente”, un masajeador y un Burako.

También apareció una particular declaración sobre su fanatismo por las prendas de vestir: “Nunca es suficiente ropa”, escribió como uno de los pedidos. La lista incluso tenía indicaciones especiales. El secador debía ser especialmente potente y algunos elementos aparecían señalados como imprescindibles. Entre las bromas del programa, los integrantes del streaming remarcaron que algunos de esos supuestos regalos “moderados” parecían tener una importancia bastante mayor para ella.

Los regalos más caros de Cande Molfese

Cuando llegó el momento de repasar los obsequios más costosos, la lista tomó otra dimensión. Cande Molfese incluyó rollers, una máquina para hacer pasta, ropa interior de marca, la extensión de un juego de mesa, una cámara de fotos y una sartén de una línea premium de cocina. La artista también sumó un pedido muy personal: “Alguna joyita, pueden ser aros, algo que diga ‘Cande’”, propuso.

Cande Molfese reveló la lista de regalos que le pidió a su pareja

Pero entre todos los regalos había uno reservado para una ocasión especial. Cande contó que para el noveno mes había elegido el “push present”, el obsequio que recibirá alrededor del nacimiento de su bebé. Y para ese momento no dejó lugar a dudas: un robot de cocina multifunción es el regalo que espera recibir como parte de esta tradición.

Cómo se enteró Cande Molfese de su embarazo y cuándo lo anunció

Cande Molfese confirmó que está esperando a su primer hijo junto a Joaquín Laviaguerre el 10 de agosto de 2026, cuando contó la noticia en vivo durante Perros de la Calle. Ese mismo día también compartió la feliz novedad en sus redes sociales con una postal acompañada por el mensaje “Ahora somos cinco”, en referencia a la pareja, sus dos mascotas y el bebé en camino.

Cande Molfese confirmó su embarazo junto a Joaquín

La noticia llegó después de una sospecha que comenzó durante un viaje familiar a España. Cande Molfese había notado un retraso y, al regresar a Buenos Aires, se realizó un test que confirmó el embarazo. Más adelante, durante la semana 10 de gestación, la pareja decidió compartir un nuevo detalle: esperaban un varón y habían elegido llamarlo Otto. Para anunciarlo, también hicieron partícipes a sus perros, Almendra y Romeo, que forman parte de la familia.