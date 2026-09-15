Lejos de la actuación y la gastronomía, el nuevo negocio de Cande Molfese que lleva el nombre de su perra

Cande Molfese está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida tras anunciar su embarazo junto a su pareja Joaquín Laviaguerre. Si bien en redes sociales puso en manifiesto los malestares propios de las primeras semanas de gestación, lo cierto es que sigue en actividad encabezando diversos proyectos personales. Entre ellos, su emprendimiento vinculado al mundo pet friendly.

Así es el proyecto de Cande Molfese que la llena de ilusión

Este martes 15 de septiembre, Cande Molfese mostró a través de su cuenta personal de Instagram el interior de su oficina, donde lleva adelante su emprendimiento dedicado a la venta de accesorios para perros y sus dueños. En el video, la actriz realizó un breve recorrido por uno de los espacios más especiales para ella y compartió con sus seguidores algunos detalles del lugar donde desarrolla este proyecto.

Cande Molfese junto a sus mascotas | Instagram

El emprendimiento lleva el nombre de su perrita, Almendra, y ofrece pretales, correas, collares y distintos accesorios pensados para combinar diseño y funcionalidad. Según explica la marca, sus productos buscan garantizar “seguridad, comodidad y libertad” para que las mascotas puedan utilizarlos sin sufrir malestares. Además, la actriz aprovecha las plataformas digitales del negocio para generar contenido que va más allá de la promoción de los productos y aborda distintas cuestiones relacionadas con el cuidado y el bienestar animal.

El proyecto fue creado el 1 de julio de 2025 y actualmente cuenta con un local en Alcorta Shopping. Al celebrar su primer año, la actriz compartió su emoción por todo lo conseguido hasta el momento: “Todavía no puedo creer todo lo logrado hasta hoy”, expresó en uno de sus videos. En sintonía con el espíritu del emprendimiento, la cuenta de Instagram de la marca resume su propuesta con una particular frase en su biografía: “Gran momento para ser perros”.

La oficina de Cande Molfese | Instagram

La oficina de Cande Molfese: “Tenemos set up”

Al ingresar a la oficina del emprendimiento de Cande Molfese, se puede apreciar un espacio “acogedor”, tal como ella misma lo define. Se trata de un monoambiente con vista a la calle, donde se distribuyen numerosas cajas de cartón y de acrílico transparente, algunas de ellas apiladas y destinadas al almacenamiento de los productos. En la pared principal se destaca un cuadro con el logo del emprendimiento, confeccionado en tela y bordado con hilo negro.

Cande Molfese mostró su oficina | Instagram

Debajo del cuadro hay una mesa acompañada por dos sillas elaboradas con fibras naturales y una estructura de hierro fino, que aportan calidez y un estilo artesanal al ambiente. Sobre la mesa se encuentran varios libros apilados, una vela aromática y distintos elementos de trabajo que completan la decoración y reflejan el espíritu funcional y acogedor que Molfese buscó darle a este espacio.

De esta manera, Cande Molfese volvió a demostrar su perfil multifacético y su capacidad para incursionar en distintos ámbitos. A su trabajo en radio, la creación de contenido para redes sociales y sus proyectos vinculados a la gastronomía, ahora suma un emprendimiento que también tiene un fuerte componente personal: Almendra, el nombre de su perrita y, a la vez, la marca con la que busca convertir su amor por los animales en un nuevo proyecto profesional.