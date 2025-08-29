De Agustina Cherri a Nicole Neumann y Natalia Oreiro, así son las increíbles huertas de las famosas que se alimentan con sus cosechas

Las celebridades incentivan a sus seguidores a buscar la naturaleza en medio de la ciudad y sus trabajos. Mujeres como Agustina Cherri, Nicole Neumann y Natalia Oreiro tienen en sus casas huertas propias para poder mantener un estilo de vida saludable, y buscando siempre lo delicioso de su propia cosecha. En sus redes sociales, no dudan en compartir cómo la construyeron, y sus fanáticos destacan las diferentes estéticas, teniendo en cuenta para qué la utilizan.

Las increíbles huertas de las famosas

1. Agustina Cherri

Agustina Cherri no solo es una de las actrices más queridas por las generaciones, sino que también es una fanática de la gastronomía. En todo momento, busca hacer para sus hijos las comidas más ricas y deliciosas, con su propia cosecha. Es por eso que creó un espacio verde en su casa, siguiendo un sueño que arrancó en el 2020 y se consagró en el 2024, con la ayuda de su familia. Al fondo de su casa, tiene varias pequeñas huertas con diferentes frutas y verduras. Teniendo en cuenta la temporada ideal de cosecha, va agregando ingredientes y muestra orgullosa cómo crecen.

La huerta de Agustina Cherri

2. Juliana Awada

Juliana Awada es una de las influencias del estilo de vida saludable más importante de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, no duda en mostrar diferentes recetas y comidas que ella realiza con su cosecha. Desde el comienzo, ella buscó la conexión con la naturaleza, por lo que tiene una huerta de gran tamaño en su casa. Junto a un invernadero de vidrio, tiene diferentes frutas y verduras, al mismo tiempo que flores de distintos colores. Incluso, con todo lo que aprendió, escribió su propio libro de recetas sanas, titulado "Raíces", donde muestra fotos de su espacio verde personal.

La huerta de Juliana Awada

3. Natalia Oreiro

Natalia Oreiro busca la naturaleza en medio de su hogar de estilo vintage. Con una estructura histórica y un invernadero de vidrio donde se refugia entre sus flores, tiene una huerta personal que la acompaña en todas sus comidas. Ella está en constante contacto con el exterior. Es por eso que su espacio verde se encuentra más alejado de su casa, obligándola a caminar al lado de un paisaje de lujo, cada vez que quiere buscar un ingrediente para sus recetas saludables.

La huerta de Natalia Oreiro

4. Carla Peterson

Carla Peterson es una de las actrices más queridas por todos, y que reside en medio de la ciudad. Esto le prohibe tener espacios verdes a su alrededor, por lo que busca la manera de conectarse con la naturaleza. Así, en su balcón, decidió construir su huerta personal que la ayuda a relajarse tras largas jornadas laborales. Con un estilo más hogareño, donde las cajas de madera son las macetas de sus frutas y verduras, se toma el tiempo de cuidarlas y utilizarlas para sus recetas.

La huerta de Carla Peterson

5. Nicole Neumann

Nicole Neumann es una modelo que incentiva al estilo de vida veggie y en contacto con la naturaleza. Amante de los animales y de la tranquilidad del campo, busca llevar a su familia a que puedan disfrutar de recetas saludables y nutritivas. Es por eso que tiene una huerta propia, donde saca todos los ingredientes necesarios. La misma no se encuentra en su hogar de todos los días, sino que en una casa de campo que tiene, con grandes extensiones de terreno y sistema de adopción para los animales que rescata.

La huerta de Nicole Neumann

Las famosas no dudan en demostrar que la salud se encuentra en las comidas caseras y en buscarse su lugar de escape tras largas jornadas laborales. Las celebridades, como Agustina Cherri, Juliana Awada, Natalia Oreiro, Carla Peterson y Nicole Neumann, incentivan al estilo de vida saludable y conectado con la naturaleza, para que sus familias crezcan en un ambiente tranquilo y delicioso.

A.E