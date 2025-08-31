Ayelén Paleo rompió el silencio sobre la detención de su mamá: "Lucraron con un vídeo íntimo que me arruinó la vida"

Ayelén Paleo rompió el silencio y defendió a su mamá, Elizabeth Rodrigo, que fue detenida el pasado miércoles, acusada del delito de trata. La ahora empresaria, se comunicó con INFAMA y hablo con el corazón en la mano, arrojando todo tipo de denuncias.

El terrible testimonio de Ayelén Paleo

“Estoy en mi peor momento”, dijo, luego de aclarar que había elegido hablar en Infama por los recuerdos que tiene de su paso por el programa, cuando era una figura mediática. “Perdón que estoy un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de micros con gente encerrada, vulnerables. (…) ¿A quién le cabe en la cabeza algo así?”, dijo y cuando Karina Iavícoli le quiso preguntar, pidió que no la interrumpieran. “Mi mamá es absolutamente inocente”, continuó, repitiéndolo en más de una oportunidad.

Ayelén Paleo.

Tras esas primeras declaraciones, se centró en la cobertura que se había dado el caso. Acusó a los medios de inventar cosas sobre ella y su familia, mientras decía que lo iban a tener que demostrar en la Justicia, y reveló las consecuencias psicológicas que le había dejado su paso por las cámaras. Un descargo que fue nuevamente interrumpido por la periodista de Infama, que directamente le preguntó: “¿Por qué está presa tu mamá si es inocente? No se entiende”

Paleo, sin embargo, siguió con su postura, aunque intentó dar un poco más de contexto y lanzó una grave acusación. “Yo tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, eh. La gente que ahora me señala, es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años. Los mismos que lucraron con un vídeo íntimo mío que me arruinó la vida”, arremetió.

Ante estas acusaciones, en el piso le preguntaron si hablaba de Carmen Barbieri, algo que ella eligió no responder. “Esto no es contra mi mamá. Esto es contra mí”, continuó, para después romper en llanto y reiterar su inocencia.

Carmen Barbieri.

Karina Iavícoli volvió a insistir sobre por qué estaba presa y eso terminó de hacer estallar a la ex vedette. Primero dijo que afirmar que estaba presa era una injuria y que “La Justicia debería arrancar por América”. Después amplió esto último y dijo que el canal había pasado un “vídeo pornográfico” al aire que la tenía como protagonista “¿No se acuerdan? Qué raro (…) dicen que a mi mamá se la acusa de trata de personas y conmigo hicieron trata todo el tiempo. Los que deberían estar esposados son otros”, añadió

Fue entonces que Laura Ubfal intercedió y le preguntó si consideraba que se trataba de una venganza contra ella. “Acá lo único que me importa es mi mamá. Si yo, después de todas estas cosas que dicen me pego un tiro mañana, averigüen”, respondió, totalmente quebrada, mientras seguía repitiendo lo que había vivido por su exposición mediática hace años.

Por último, y tras la insistencia del piso sobre Carmen Barbieri, fue tajante. “No me interesa esa señora. Le deseo lo mejor, pero no me interesa esa señora. No existe, por el amor de Dios”., concluyó Ayelén Paleo.