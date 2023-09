Carmen Barbieri, conductora de ‘Mañanísima’, no pudo contener las lágrimas al escuchar las sorprendentes reflexiones de Jorge Lanata, quien compartió su experiencia tras haber estado internado en terapia intensiva durante un mes debido a una infección urinaria bacteriana que debilitó su estado de salud.

El reconocido periodista regresó a la pantalla chica con su programa Periodismo Para Todos luego de esta dura acontecimiento y aprovechó el momento para brindarle a sus seguidores unas palabras.

Jorge Lanata

Jorge Lanata reveló que este episodio tuvo un fuerte impacto en su vida. "Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví, y tampoco sé de dónde... Vivan todo lo que puedan", compartió el periodista.

La emotiva reacción de Carmen Barbieri ante los dichos de Jorge Lanata

Las fuertes palabras de Jorge Lanata resonaron en muchas personas, en especial en Carmen Barbieri, quien también enfrentó momentos difíciles relacionados con su salud y la de su hijo, Fede Bal. En el programa 'Mañanísima', la conductora no pudo evitar conmoverse al escuchar al periodista hablar sobre la importancia de valorar la vida y aprovecharla al máximo.

“Me parece maravilloso lo que dice. ¿Por qué tenemos que tocar fondo para valorar la vida? Le damos tan poca bola a las cosas tan insignificantes, creemos, de la vida que son las más importantes, que tenemos que tocar fondo para decir lo que dice él”, expresó conmovida Carmen Barbieri.

Además, la conductora recordó su propia experiencia con la enfermedad, y aseguró que estas vivencias le han dado una perspectiva más profunda sobre la vida y la importancia de disfrutar cada día. "Mirá lo que dijo Lanata, es para escucharlo y tenerlo grabado, escucharlo varias veces.”, finalizó Carmen Barbieri en relación a los dichos de Jorge Lanata.

P.C