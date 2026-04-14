Delfina Chaves apostó al look rockero infalible: gamuza, mini y remera crop

En medio de su creciente proyección internacional, Delfina Chaves no solo se destaca por sus trabajos en pantalla, sino también por su estilo cada vez más definido. La protagonista de Máxima viene consolidando una imagen que combina naturalidad, tendencia y una impronta personal que trasciende lo local.

Delfina Chaves

En ese contexto, su paso por el festival Coachella no pasó desapercibido. Lejos de caer en looks sobreproducidos, Delfina Chaves apostó por una fórmula simple pero efectiva, alineada con el espíritu del evento: cómoda, canchera y con guiños vintage bien ejecutados.

Un look con identidad

El outfit de Delfina Chaves tuvo como protagonista una campera de gamuza marrón, una pieza clave que estructuró todo el estilismo. La elección no fue casual: la textura aporta calidez visual y remite a un aire setentoso que conecta directamente con la estética festivalera, pero sin caer en lo literal.

Delfina Chaves

Debajo, la actriz sumó una remera gráfica cropped que aportó frescura y un tono más juvenil, mientras que el short de cuero negro introdujo un contraste más marcado, con un guiño sensual y urbano. Esta combinación es lo que le da al look su carácter diferencial: no es un outfit plano, sino que juega con tensiones bien resueltas.

Las claves del estilismo

En cuanto a los accesorios, Delfina Chaves eligió mantener una línea minimalista pero estratégica. Lentes negros rectangulares, una cartera con cadena dorada y anillos sutiles terminaron de completar el conjunto sin sobrecargarlo, aportando coherencia y sofisticación.

Delfina Chaves

La paleta, dominada por marrones, negro y blanco, refuerza esa sensación de armonía general, evitando estridencias y permitiendo que las texturas y las siluetas hablen por sí solas. El resultado que consiguió Delfina Chaves fue un look que parece espontáneo, pero que en realidad está cuidadosamente pensado.