Así es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Buenos Aires: fusión de mármol y madera y decoración en tendencia

La casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Buenos Aires se convirtió en furor entre los expertos fashionistas que siguen de cerca el diseño de interiores. La empresaria abrió las puertas de su hogar, donde se pudo observar el estilo contemporáneo que ocupa el eje central de la casa, donde cada rincón parece pensado para combinar estética, confort y practicidad. A través de sus redes sociales, la esposa del defensor de la Selección Argentina y dejó ver un espacio que refleja equilibrio entre lo moderno y lo acogedor, con una fuerte presencia de materiales nobles y líneas minimalistas.

El sofisticado living de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Una de las características que se destacan de la residencia de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Argentina es la clara apuesta por ambientes espaciosos, luminosos y conectados entre sí. En este marco, la vivienda se define por su arquitectura abierta, grandes ventanales y una paleta neutra que permite que los detalles cobren protagonismo sin saturar el espacio.

Casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Buenos Aires | Instagram

El living se posiciona como uno de los sectores más imponentes de la propiedad. Con doble altura y ventanales que van del piso al techo, el mismo se inunda de luz natural y se conecta visualmente con el exterior del country. Las cortinas, iguales en todo el perímetro techado, se compone por una tela semi traslúcida que logra preservar la privacidad entre el interior y el ecterior. En esta línea, el protagonismo lo tienen los sillones con apoya pies en tonos claros, que contrastan con detalles en mármol oscuro y una chimenea moderna que aporta sofisticación y deco chic. La disposición de todo mobiliario prioriza la comodidad sin perder elegancia.

Casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Buenos Aires | Instagram

Materiales nobles: el equilibrio entre mármol y madera

Uno de los rasgos más distintivos de la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni es la fusión entre mármol y madera, una tendencia que domina el diseño interior en este 2026. El mármol, presente en pisos y superficies clave, aporta elegancia, frescura y rigidez, mientras que la madera -en paneles verticales y estanterías- suma calidez, textura y funcionalidad. Esta combinación logra un balance visual digno de imitar.

Casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Buenos Aires | Instagram

Por su parte, la cocina-comedor, integrado al resto de la planta baja, mantiene la misma lógica estética. De acuerdo con las imágenes propiciadas por la joven, la mesa está compuesta por líneas simples y un tono ocuro, mientras que las sillas, tapizadas en una paleta de color marfil logrando una combinación neutra reforzando la idea de un ambiente sofisticado, pero funcional. La iluminación, con piezas colgantes de diseño, acompaña sin sobrecargar y se integra de manera armónica al ambiente.

Otro detalle clave es la coherencia estética en toda la vivienda. Desde los revestimientos hasta los muebles, todo responde a una misma línea estética: moderna, limpia y con guiños de lujo sutil. El matrimonio apostó por una continuidad visual que refuerza la identidad del hogar como un espacio pensado al detalle, incluso en el sector del gimnasio pensado para las rutinas fitness de la emprendedora como el entrenamiento del futbolista.

Finalmente, la casa en Buenos Aires de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico no solo refleja una tendencia en diseño que causa furor en este 2026, sino también un estilo de vida donde la comodidad y la estética conviven en perfecta armonía. En otras palabras, se trata de un hogar confortable, funcional y lujoso apto para su vida en pareja y sus necesidades cotidianas.

NB