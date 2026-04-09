Caro Calvagni mostró el lado B de la belleza: "Tuve miedo"

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, irrumpió en sus redes sociales para mostrar imágenes inéditas de cómo quedó su cabello tras una producción de fotos. La empresaria, conocida por difundir contenidos vinculados a la moda, el bienestar y el cuidado personal, decidió compartir el detrás de escena de una situación que, lejos del glamour, terminó generándole dolor y preocupación.

La odisea de Caro Calvagni con su pelo

En una serie de historias publicadas en las últimas horas en su cuenta de Instagram, Caro Calvagni relató el incómodo momento que atravesó luego de mantener un peinado con colita alta durante varias horas. Según explicó, varios invisibles utilizados para sostener el cabello quedaron tan increíblemente fijados sobre su cabeza, que, al retirarlos se convirtió en una tarea tan compleja como dolorosa.

Caro Calvagni mostró el lado b de la belleza | Instagram

En este marco, la influencer mostró postales inéditas del momento en el que intentaba desarmar el peinado, dejando en claro que la estética muchas veces implica procesos incómodos que no siempre se ven en las producciones finales. “Ayer estuve como 10 minutos tratando de sacarme los invisibles incrustados en el cerebro”, escribió con humor, aunque también dejó entrever el nerviosismo que sintió en ese instante. En ese mismo registro audiovisual, la joven confesó que el mechón estaba extremadamente ajustado y que el dolor era cada vez más intenso, lo que la llevó a expresar: “Tuve miedo”, reflejando la angustia que sintió al no poder retirarlos con facilidad.

Caro Calvagni mostró el lado b de la belleza | Instagram

Caro Calvagni entre el universo fashion y el dolor

Mientras continuaba mostrando el proceso, Caro Calvagni también compartió algunas frases que ilustraron el alivio progresivo al ir quitando cada uno de los clips metálicos “Va a ser muy difícil. Está como muy agarrada”, detalló, y luego agregó con evidente satisfacción: “No saben el placer que me está dando sacarme esto”, dejando ver que la situación terminó resolviéndose sin consecuencias mayores.

Tras lograr retirar todos los invisibles, la diseñadora explicó que deberá lavarse el cabello para eliminar los restos de productos -tales como spray, fijadores y sérums- que habían sido utilizados para lograr un peinado radiante y resistente a las largas horas de trabajo. Cabe destacar que, días atrás, contó que está llevando a cabo la recomposición de su frondosa melena tras haberse sometido a tratamientos capilares de decoloración que atentaron con sus fibras capilares al punto tal de quedarse “pelada”.

Finalmente, Caro Calvagni transformó esta acción cotidiana entre aquellas mujeres que realizan grandes producciones para verse lindas en una oportunidad para reflexionar sobre el lado menos visible de la belleza femenina. Al compartir su experiencia sin filtros, dejó en claro que, incluso en el mundo de la moda, las adversidades se hacen presente.

NB