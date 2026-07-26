Carolina Peleritti explicó cómo es su nueva vida a los 54 años: “Uno se mueve y toma otros lugares”

A los 54 años, Carolina Peleritti es una mujer que transita su presente con absoluta libertad. Su nombre evoca aquella época dorada del modelaje nacional de los años 90, cuando su figura alta y su mirada intensa dominaban las pasarelas más importantes. Fue una estrella indiscutida de la moda, un verdadero ícono de belleza y estilo que marcó una época. Sin embargo, lejos de aferrarse a esa imagen estática y al "estereotipo" que se le exigía, Peleritti decidió emprender un viaje mucho más profundo hacia su interior. Este cambio la llevó de los flashes de las cámaras a la calidez de la música folclórica, un espacio donde asegura haber encontrado su verdadera voz. Hoy, con la sabiduría que otorgan las décadas y la experiencia, explica su transformación con una naturalidad conmovedora y sin remordimientos.

Carolina Peleritti, hoy, lejos de las pasarelas y enfocada en el folclore.

Carolina Peleritti: El cambio como un proceso orgánico de reconexión consigo misma.

En una reciente entrevista en Radio con Vos, Peleritti desmitificó la idea de que los giros rotundos en la adultez implican rupturas dolorosas o desconexión con el pasado. Por el contrario, los describe como movimientos naturales que responden a una necesidad genuina de evolución y aprendizaje constante.

“Uno se mueve y toma otros lugares”, expresó la artista con total serenidad, encapsulando la filosofía que hoy guía cada uno de sus pasos. Esta frase resume su enfoque vital: la vida es un fluir constante y aferrarse a una sola identidad limita el crecimiento. Para ella, este movimiento significó dejar atrás las exigencias del modelaje para sumergirse en la profundidad de la cultura y la tradición de nuestra música autóctona, un ámbito donde siente que puede expresarse sin filtros ni mandatos externos.

Carolina Peleritti deslumbra con su voz y su presencia.

Carolina Peleritti: La música como nuevo hogar

El desembarco en el folclore no fue un capricho pasajero, sino una vocación que se gestó pacientemente a lo largo de los años. Peleritti siempre sintió una fuerte atracción por el arte sonoro, pero fue un proceso profundo de introspección el que le permitió conectar con este género de raíz. En las canciones populares encontró no solo un refugio artístico, sino también un canal de expresión emocional sumamente honesto. Este cambio le permitió explorar su voz de una manera nueva, dejando de lado la impostura que a menudo exige la pasarela para mostrarse vulnerable y auténtica sobre un escenario. Tal como lo definió en su momento al recordar sus inicios, transitar este camino significó “encontrar un lugar de pertenencia donde la tierra y la raíz tienen un sentido real”.

Carolina Peleritti sobre los escenarios.

Este cambio de rumbo también implicó una reestructuración absoluta de su identidad y de cómo se posiciona frente al espejo y frente al público. En la entrevista radial, la cantante reflexionó sobre cómo el paso del tiempo y la elección de nuevos caminos le permitieron liberarse de las opiniones ajenas. Ya no se trata de cumplir con un rol predeterminado o de sostener una imagen corporativa, sino de ser fiel a sus propios deseos. “El tiempo pasó, las cosas cambiaron y la mirada que yo tengo sobre mí es distinta”, afirmó con convicción, destacando la importancia vital de la autopercepción en su proceso de transformación. Esta etapa no solo le brindó una enorme satisfacción personal, sino que también le permitió conectar con un público diferente, uno que valora su sensibilidad, su respeto por la cultura y su compromiso absoluto con el arte.

Calorina Peleritti a los 18 años, como modelo, con su famoso corte de pelo corto.

Para Peleritti, cumplir 54 años representa un hito que celebra con orgullo y sin nostalgias. Aquellos años del característico cabello corto y oscuro quedaron definitivamente atrás, dando paso a una estética actual donde luce su pelo largo al natural, marcado por algunas canas que lleva con absoluto orgullo. En una sociedad obsesionada con la eterna juventud, Carolina Peleritti refleja una madurez vivida con plenitud y sin artificios. “Hoy elijo dónde estar, qué decir y con quién compartir mi energía”, remarcó en la charla, evidenciando que su independencia es el motor de cada día.