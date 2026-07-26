Teresa Calandra marca tendencia con el look ideal para mujeres +70: pantalón corderoy y campera puffer

Lejos de optar por opciones conservadoras, Teresa Calandra apuesta por una mezcla audaz de texturas y volúmenes: un pantalón de corderoy y una campera puffer. Este conjunto, protagonista de su publicación reciente en redes sociales, ofrece una lección magistral sobre cómo equilibrar el confort absoluto con las tendencias globales. La clave de este acierto estilístico reside en la sofisticación de los complementos y en una paleta de colores vibrante pero sobria.

Teresa Calandra da cátedra de estilo con campera puffer, pantalón de corderoy y gorra.

Teresa Calandra: Una clase de estilo urbano



El eje central de su outfit es un pantalón de corderoy en un profundo tono borgoña, una opción cromática ideal para los meses de frío. La textura acanalada de la prenda aporta dimensión, mientras que el corte recto con sutiles aberturas en el tobillo aporta movimiento y modernidad. En la parte superior, Teresa elige una campera puffer negra de acabado mate y diseño limpio, logrando elevar una pieza técnica al terreno de la alta moda urbana.

Debajo de esta prenda exterior, una polera negra ajustada estiliza la silueta y sirve de base para incorporar un cinturón ancho con hebilla metálica texturizada. Los complementos terminan de redondear la apuesta con maestría: una gorra con estampado Príncipe de Gales, gafas de sol oscuras, un bolso de mano marrón y botines negros de cuero. Cada elemento dialoga a la perfección, generando un resultado sofisticado, funcional y sumamente chic para el día a día.

Los complementos son protagonistas en el look de Teresa Calandra.

Las claves del look de la empresaria son: *La campera puffer y el pantalón holgado demuestran que el bienestar físico y la elegancia pueden convivir sin fricciones. *La gorra clásica, el cinturón llamativo y los lentes de sol transforman por completo una base casual en un estilismo de pasarela. *El borgoña del corderoy rompe con la monotonía invernal y dialoga con el nylon y el cuero en un juego visual muy rico. *La verdadera esencia del look reside en la seguridad con la que Teresa luce las prendas, probando que la actitud define el estilo personal a cualquier edad.

Teresa Calandra en sintonía con el streetstyle de París.

Teresa Calandra se amalgama con el street style parisino

Esta propuesta de Calandra sintoniza directamente con el pulso de las capitales de la moda y el street style de ciudades como París. En las calles parisinas, las camperas puffer reinan en versiones maximalistas, abarcando desde tonos estridentes como el verde neón y el fucsia hasta largos envolventes que combinan con zapatillas urbanas o tacones sofisticados. Las pasarelas internacionales de firmas como Moncler, Prada y Etro respaldan esta corriente, elevando los acolchados y el corderoy a la categoría de lujo cotidiano.

Las camperas puffer en las calles parisinas.

Iconos de la moda y celebridades internacionales adoptan esta estética oversize y funcional en sus recorridas urbanas, demostrando que los abrigos inflados dominan la temporada fría sin distinción generacional. De esta manera Teresa Calandra traslada esta tendencia global al escenario local con absoluta naturalidad, inspirando a las mujeres +70 a sumarse al juego de las grandes capitales de la moda con frescura y elegancia.