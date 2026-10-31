Carolina Prat enseñó su técnica para elevar su hogar con flores y frutas: “Decorar con detalles fáciles y simples”

El universo de la decoración de interiores encuentra en las redes sociales un canal constante de inspiración para renovar los espacios diarios sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas ni remodelaciones complejas. En este escenario virtual, Carolina Prat suele captar la atención de sus seguidores al mostrar pequeños proyectos hogareños que combinan diseño, estética rústica y sustentabilidad en cada rincón de la casa. Como bioarquitecta, su mirada profesional prioriza siempre la conexión directa con los materiales nobles y los elementos de la naturaleza, un concepto estético que traslada de forma orgánica hacia la vajilla y las comidas cotidianas.

Carolina Prat mostró propuestas de mesas con frutas y vegetales

En una de las últimas publicaciones compartidas en Instagram, la creadora de contenidos exhibió diferentes alternativas creativas para armar mesas de estilo campestre utilizando recursos tan accesibles y cotidianos como frutas frescas, verduras de estación y flores silvestres recolectadas del jardín. En su propio posteo, fiel al espíritu de su mensaje donde resume su filosofía al asegurar que elige “decorar con detalles fáciles y simples”, la especialista musicalizó la propuesta con canciones de Julie Andrews en la clásica película La novicia rebelde, expresando mediante un texto muy cálido que este tipo de ambientaciones le hace sentir por unos instantes la misma magia de aquellas entrañables escenas campestres. Lejos de buscar producciones inaccesibles, propone recurrir a recursos sencillos que cualquier persona puede replicar fácilmente en su propia cocina para transformar por completo la atmósfera del hogar y disfrutar de un momento especial en familia.

El encanto de las flores silvestres y los panes artesanales por Caro Prat

La primera de las propuestas que compartió Carolina Prat se centra en una mesa vestida con un mantel de lino claro y vajilla de cerámica artesanal en suaves tonos tierra. Alrededor de tazas y boles rústicos preparados para el desayuno o la merienda, el centro de la escena se compone de una cesta de mimbre colmada de panes caseros recién horneados, entrelazados con delicadas flores silvestres de color lila, específicamente ramas de glicinas en plena floración.

Desayuno casero con flores naturales

La composición se completa con pequeños recipientes de cerámica que contienen mermeladas artesanales y dulce de leche listo para untar. Según explicó la esposa de Guillermo Andino en su cuenta de Instagram, este tipo de arreglos busca generar un clima hogareño y cálido que transporta de inmediato a un entorno natural, muy bien acompañado por la clásica melodía cinematográfica que eligió para musicalizar su posteo.

Caro Prat eligió damascos y cerezas como centro de mesa con platos de madera de olivo

Caro Prat: Cítricos, naranjas y texturas de madera para iluminar el comedor

Otra de las alternativas de Carolina Prat que llamó la atención de sus seguidores consiste en una puesta completamente protagonizada por frutas cítricas que aportan un vibrante golpe de color. Prat dispuso grandes canastos de fibra natural desbordantes de naranjas frescas junto a ramas con hojas verdes que aportan naturalidad y frescura absoluta al conjunto. A su lado, un budín casero decorado con finas rodajas de naranja acentúa la paleta cálida de la mesa, combinando a la perfección con la madera rústica y los platos de apoyo de diseño artesanal.

La Huerta de Caro Prat a la mesa: brócolis, alcauciles y berenjenas

En otra variante similar pero montada sobre una tabla alargada de madera y mármol, la combinación incluye ciruelas amarillas y cerezas rojas perfectamente acomodadas, logrando un contraste visual sumamente atractivo que funciona de manera simultánea como un centro de mesa decorativo, comestible y muy funcional para recibir invitados.

Caro Prat eligió cien por ciento naranjas

Caro Prat apuesta por verduras de huerta y frutos rojos

Para quienes buscan una opción con una impronta todavía más silvestre, orgánica y descontracturada, la bioarquitecta ideó una puesta donde las verduras de la huerta ocupan el rol central indiscutido. En una de las mesas, un centro de mimbre reúne alcauciles enteros, un brócoli fresco y un ramillete de rábanos colorados con sus hojas verdes intactas, acompañados por platos de sitio rústicos y cubiertos en tono bronce que elevan la propuesta.

Caro Prat eligió un centro de mesa lleno de frutillas frescas

En otra de las producciones publicadas, las protagonistas absolutas son las frutillas frescas dispuestas en un cuenco blanco, rodeadas por plantas aromáticas en pequeñas macetas y delicados tallos de tomillo y romero esparcidos directamente sobre la madera de la mesa. Mediante estos montajes sencillos y llenos de vida, Carolina Prat reafirma que los pequeños detalles resultan más que suficientes para elevar la estética de cualquier espacio sin necesidad de grandes pretensiones.