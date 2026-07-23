Carolina Prat mostró las mejores fotos de su paseo por Roma con su hijo, Ramón Andino: "Las callecitas europeas que tienen tanta magia"

Carolina Prat continúa disfrutando de sus vacaciones en Europa y decidió compartir con sus seguidores una de las paradas más especiales de su viaje. Desde Roma, la esposa de Guillermo Andino publicó una serie de imágenes junto a su hijo menor, Ramón Andino, con quien recorrió algunos de los rincones más pintorescos de la capital italiana, en una escapada donde el tiempo compartido fue el gran protagonista.

Carolina Prat y su hijo en Roma

Las vacaciones de Carolina Prat en Roma

Lejos de la rutina, Carolina Prat mostró una faceta relajada mientras disfrutaba de los encantos de la ciudad. A través de su cuenta de Instagram, resumió la experiencia con un mensaje que refleja el espíritu del paseo: "Entre caminatas con il mío bambino Monchi por las callecitas europeas que tienen tanta magia, probando cafés de todo tipo y practicando el idioma, así fue nuestro rato en Roma".

El recorrido por la capital italiana de Carolina Prat

Durante su estadía, Carolina Prat eligió alejarse del ritmo acelerado del turismo para disfrutar de los pequeños placeres que ofrece Roma. Las tradicionales calles adoquinadas, la arquitectura histórica y los rincones llenos de vida fueron el escenario de una jornada compartida con Monchi, en la que madre e hijo aprovecharon para recorrer la ciudad a su propio ritmo.

Las vacaciones de Carolina Prat en Roma

Las vacaciones de Carolina Prat en Roma

Más allá de los sitios emblemáticos, Carolina Prat puso el foco en esas experiencias cotidianas que suelen definir un viaje: caminar sin apuro, descubrir nuevos paisajes y dejarse sorprender por el encanto de cada barrio. Una manera de conocer la ciudad que también quedó reflejada en las postales que eligió compartir con sus seguidores.

Cafés, historia y un viaje para recordar

La gastronomía también ocupó un lugar especial durante el paseo. Los clásicos cafés italianos fueron parte del recorrido y se sumaron a una experiencia que combinó sabores, tradición y el característico estilo de vida romano. Entre una pausa al aire libre y otra, Carolina Prat mostró cómo los momentos más simples terminaron convirtiéndose en algunos de los más memorables del viaje.

Las vacaciones de Carolina Prat en Roma

Las vacaciones de Carolina Prat en Roma

El álbum también reunió escenas que reflejan la riqueza cultural de la capital italiana, desde sus espacios históricos hasta los rincones con mayor identidad local. Así, Carolina Prat dejó en claro que esta escapada junto a Ramón Andino estuvo marcada por la posibilidad de compartir tiempo de calidad, descubrir nuevos lugares y crear recuerdos juntos en una de las ciudades más emblemáticas de Europa.