El look de Carolina Prat que confirma el regreso de la corbata como accesorio estrella del invierno

Las corbatas dejaron de ser una pieza exclusiva del guardarropa masculino para convertirse en uno de los accesorios más fuertes de la temporada otoño/invierno 2026. Celebridades, influencers y referentes de moda las incorporan cada vez más en estilismos urbanos, demostrando que pueden aportar personalidad incluso a los conjuntos más simples. Carolina Prat se sumó a esta tendencia con un look de inspiración preppy y estética relajada que conquistó a sus seguidores en Instagram.

Carolina Prat

Carolina Prat se sumó a la tendencia de la corbata y mostró cómo llevarla con jeans

Para su apuesta fashionista, la exmodelo eligió una paleta de colores neutros y atemporales. Carolina Prat combinó una camisa blanca clásica con una corbata en tono beige jaspeado, una elección que suaviza el contraste tradicional y aporta un aire moderno y descontracturado. Sobre la camisa sumó un cárdigan tejido color crema de silueta amplia, una prenda ideal para los días frescos que aporta textura y sensación de confort.

El gran protagonista del estilismo es, sin dudas, la corbata. Durante los últimos meses, este accesorio se consolidó como una de las tendencias más visibles dentro del universo femenino. Desde las pasarelas internacionales hasta el street style, las corbatas aparecieron reinterpretadas en clave casual, combinadas con camisas oversize, blazers, minifaldas y también con denim. Lejos de verse rígida o formal, la propuesta de la diseñadora demuestra que puede integrarse a un outfit cotidiano sin perder frescura.

Carolina Prat dio cátedra de estilo sobre cómo usar una corbata

Para equilibrar el conjunto, la esposa de Guillermo Andino apostó por un clásico infalible: un jean azul oscuro. Aunque en la imagen no se aprecia con precisión el corte, la elección confirma una de las fórmulas más efectivas de la temporada: corbata y denim. Los jeans azules tradicionales funcionan como el complemento perfecto para este accesorio porque aportan informalidad y permiten que el look conserve una impronta relajada y urbana.

En cuanto a los accesorios, Carolina Prat completó la propuesta con anteojos de sol negros de formato rectangular, un modelo que refuerza la estética minimalista del outfit. El cabello suelto, largo y con ondas naturales acompañó la idea de un estilismo sin esfuerzo, mientras que el maquillaje prácticamente imperceptible dejó todo el protagonismo a las prendas.

Guillermo Andino y Carolina Prat en + CARAS

Con básicos que nunca pasan de moda, una gama cromática neutra y el accesorio estrella del momento, Carolina Prat volvió a demostrar que las tendencias más fuertes no siempre requieren combinaciones complejas. A veces, una corbata bien elegida es suficiente para transformar por completo un look clásico.