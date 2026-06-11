Así está hoy Ramón, el hijo de Guillermo Andino y Carolina Prat

Guillermo Andino y Carolina Prat forman una de las parejas más estables y consagradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor los marcó con una sólida relación y demostró la importancia que le dan a sus familias y a sus proyectos personales. Es así como cada postal de sus viajes y la intimidad de su clan se vuelve de interés para las redes sociales y medios de comunicación.

Si bien resguardan la intimidad de sus hijos, permitiendo que ellos elijan la exposición que quieren tener, en las últimas horas, llamó la atención el crecimiento del menor del clan: Ramón Andino. El niño de 11 años se volvió un compañero de aventuras para su papá, y el mimado de su mamá, creciendo en un ámbito lleno de amor, muchas salidas al aire libre y diversión asegurada. Las últimas postales de un viaje familiar destacaron lo mucho que había cambiado Ramón con el paso de los años.

Ramón, el hijo menor de Guillermo Andino y Carolina Prat

La historia de amor de Guillermo Andino y Carolina Prat

En 1995, entre los pasillos del viejo Canal 9, una historia de amor comenzaba a formarse de la manera más inesperada. Carolina tenía 21 años y estudiaba arquitectura en la UBA. Si bien ya su belleza le había abierto las puertas a trabajos en publicidades que la llevaron a frecuentar los canales de televisión, en esa ocasión, había ido al edificio para realizar un trabajo práctico con sus compañeros sobre la estructura edilicia de las emisoras. Guillermo ya era un conductor consagrado en el noticiero Nuevediario, y quedó impactado por su belleza. No dudó en invitarla a salir y, si bien al principio no fue correspondido, al final de la noche ambos supieron que su amor tenía un gran futuro.

Ambos comenzaron a vivir un camino de citas y mucho amor, mientras que Prat comenzaba a crecer en su carrera como modelo. En abril del 2000, sellaron su amor en el altar, dando el sí definitivo y comenzando a formar una vida juntos. En noviembre, de ese mismo año, abrieron la familia, con el nacimiento de Sofía Andino, la primera hija del matrimonio y mayor de tres hermanos. En febrero de 2007, nació su segunda hija Victoria "Vicky" Andino, y fue recién en el 2015 donde llegó el varón para cerrar el clan.

Guillermo Andino, Carolina Prat y sus hijos

El nacimiento de Ramón, el hijo menor de Guillermo Andino y Carolina Prat

El 7 de mayo del 2015, nace el primer varón y menor de los hijos de Guillermo Andino y Carolina Prat, Ramón "Mochi" Andino. El bebé llevó alegría a la familia y a los medios de comunicación, atentos por la vida del clan Andino. El 19 de diciembre de ese mismo año, lo bautizaron, abriendo la posibilidad a la exposición pública para los menores. En todo momento, la pareja no dudó en mostrar las mejores postales de los festejos de cumpleaños o celebraciones de año nuevo, donde el niño llamó la atención de todos.

Desde pequeño, se distinguió, como sus hermanas, por su cabellera rubia de príncipe azul, sus ojos claros y su sonrisa, herencia directa de su mamá. El rostro del niño nunca fue ocultado, pero mantuvieron la intimidad de su rutina para ellos. A pesar de eso, Ramón los acompañó en todos los eventos de gala y presencia frente a los medios. Con el paso del tiempo, los usuarios comenzaron a notar que había menos fotografías de él, y en las últimas semanas llamó la atención por su crecimiento.

Así está hoy Ramón, el hijo de Guillermo Andino y Carolina Prat

Así está hoy Ramón, el hijo de Guillermo Andino y Carolina Prat

En el 2026, Guillermo Andino y Carolina Prat decidieron hacer un divertido viaje por las cataratas del Iguazú, junto a sus hijos. En las mismas, el protagonista fue Ramón, el orgullo de la pareja y la sorpresa para los seguidores. El niño, de ahora 11 años, demostró la altura que tiene, herencia directa de su papá, y cómo sigue manteniendo su característica sonrisa. En comparación con años anteriores, en las fotos mostraba menos su rostro, o estaba enfocado lejos para mantener su intimidad, demostrando que no quiere ser parte de la vida pública.

A pesar de eso, el periodista y la modelo lo consideran como el consentido de la familia, el protegido de sus hermanas y un gran compañero para sus actividades. En ocasiones, pasa el rato con su papá en el museo que Guillermo se armó en su casa, denominado "Andinolandia", donde guarda juguetes y colecciones retro. Su mamá, por su parte, muestra cómo aprende con ella del cuidado de la naturaleza, y de las mejores recetas saludables que hacen para toda la familia.

Así está hoy Ramón, el hijo de Guillermo Andino y Carolina Prat

Ramón Andino es el hijo menor de Guillermo Andino y Carolina Prat. El consentido del clan, el compañero de todos y el orgullo junto a sus hermanas mayores, el niño de 11 años sorprendió a las redes sociales con lo mucho que creció a lo largo de los años, y comenzó a dejar en claro su lejanía de la vida pública que mantienen sus papás por su trabajo en la televisión y su pasado en el modelaje.

A.E