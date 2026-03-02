La historia de amor de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti: secuestro, un pacto y la sombra de Lucía Galán

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti protagonizaron una historia de amor que comenzó en el año 2000 y estuvo marcada por un pacto singular, un secuestro que atravesó la vida del empresario y la presencia cercana de Lucía Galán en los inicios. El vínculo, breve pero significativo, dejó una fuerte huella en la vida de ambos.

Desde un pacto a un secuestro: La historia de amor que marcó la vida de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti iniciaron una relación que tuvo como eje un acuerdo para convertirse en padres, en un contexto atravesado por episodios que incluyeron un secuestro y la sombra de Lucía Galán. La historia, que comenzó en un encuentro social, se transformó en un capítulo que marcó su recorrido.

Andrea del Boca

El cumpleaños de la cantante Manuela Bravo, a mediados del 2000, se transformó en el primer encuentro entre la actriz y el empresario. Esa noche fue el inicio de una relación que, aunque breve, marcaría un capítulo importante en la vida de ambos. Tras su primer acercamiento, decidieron comenzar un vínculo bajo un acuerdo particular.

Los encuentros casuales entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti siguieron; ambos estaban solteros y querían tener hijos. Fue así que establecieron un pacto para iniciar una relación que mantenía como eje central la idea de una familia. En noviembre de ese mismo año nació Anna Chiara, la única hija de la pareja. Sin embargo, la relación nunca logró consolidarse.

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti

La relación entre ambos estuvo marcada por episodios que trascendieron lo personal. En medio de la relación, se mencionó un secuestro que afectó al empresario, sumando tensión al vínculo. La presencia de Lucía Galán en los inicios también fue parte del relato, por su vínculo con la actriz, generando distintos comentarios sobre los protagonistas.

La dura denuncia de Anna Chiara que tuvo como principal implicado a Ricardo Biasotti

A mediados de 2019, ya siendo mayor de edad, Anna Chiara del Boca presentó una denuncia en la justicia contra su padre, Ricardo Biasotti. La acusación fue por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores. La causa fue acompañada por Andrea del Boca y se convirtió en uno de los procesos judiciales más comentados del momento.

Anna Chiara y Andrea del Boca

Aunque la investigación se extendió durante más de tres años, en febrero de 2023, la Justicia argentina confirmó el sobreseimiento definitivo del empresario. La Cámara de Casación determinó que no existían pruebas suficientes para elevar la causa a juicio oral. En el expediente se señaló la “falta de mérito” y se cerró sin condena ni juicio.

Según se conoció, Anna Chiara del Boca se crio la mayor parte de su vida con su madre, Andrea del Boca, y sus abuelos maternos. En 2006, la actriz fue procesada por la Justicia por impedir que Ricardo Biasotti viera a su hija. El escándalo volvió a sacudir sus puertas en 2008, cuando la artista denunció a su ex por no tener conocimiento de dónde se encontraba su hija.

Anna Chiara y Andrea del Boca

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti protagonizaron una historia de amor que incluyó un secuestro, un pacto y la sombra de Lucía Galán, elementos que marcaron el inicio y el fin de su relación. El acuerdo para convertirse en padres dio lugar al nacimiento de Anna Chiara, mientras que los posteriores conflictos y la denuncia presentada por su hija llevaron la historia a los tribunales.

