El mini jean wide leg bordado con el que Sarah Burlando demostró cómo se arma un look fashion

Sarah Burlando es la niña fashionista más observada de las redes sociales. Su mamá, Barby Franco, no duda en llevarla a diferentes eventos desde que nació para enseñarle lo mejor de la moda y de encontrar un estilo propio. Es así como ella se volvió una princesa moderna, con fusiones de prendas cancheras y el rosa como base de cualquiera de sus looks. Sin embargo, en una escapada a la playa demostró cómo se eleva un atuendo de manera chic con el mini jean wide leg bordado, enterneciendo a todos los usuarios.

Sarah Burlando y el mini jean wide leg bordado

El pantalón bordado con el que Sarah Burlando elevó su look de playa

El estilo fashionista de Sarah Burlando inspira a diversas niñas, gracias a su fusión por el estilo cute y las prendas chic del momento. Desde accesorios de moños hasta el color rosa como base, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando encuentra la originalidad agregando botas tendencia o camperas cancheras. En las últimas horas, viajó con su mamá a la playa, donde disfrutaron de una lujosa escapada en un hotel rústico-moderno. Fue allí donde elevó un look tradicional con el pantalón ideal.

En una de sus historias de Instagram, Barby Franco mostró el look cómodo de su hija, quien disfrutaba de las vistas de un balcón en una suite de lujo. La pequeña optó por una musculosa total white con volados en sus mangas y en el pecho. En composé, eligió unos lentes de sol cancheros y una colita de pelo rosa en formato de moño. Sin embargo, lo que hubiera sido un look clásico se volvió fashionista con el mini jean wide leg bordado. Como diferencial, había pequeños dibujos tiernos en sus piernas que remitían al adorable y moderno estilo de Sarah.

Sarah Burlando y el mini jean wide leg bordado

Así es el lujoso hotel donde Sarah Burlando y Barby Franco se hospedan: vista al mar y pileta infinita

Tras sus divertidas vacaciones de verano, Barby Franco decidió llevar a su hija a una escapada relajante a un hotel de lujo en la playa. En sus historias de Instagram, mostró el comienzo de clases de la pequeña y, acto seguido, cómo decidieron hacer un viaje para distender un poco de las primeras semanas escolares. Es así como compartió un video mostrando el espacio de elegante que eligió, donde se destaca por su fusión rústico-moderno de mueblería y decoración.

En el mismo, se ve un living de gran tamaño, donde los colores terrenales se vuelven los elegidos para mantener un ambiente acogedor y relajante. Sin embargo, los ventanales llevan a un inmenso balcón-terraza, donde una pileta infinita le permiten disfrutar de días íntimos y divertidos. El mismo presenta una vista directa a la playa, dando la sensación de estar dentro de la misma, siguiendo en la comodidad de la habitación individual.

El lujoso hotel donde Sarah Burlando y Barby Franco se hospedan

Sin embargo, lo que se robó la atención no fue la lujosa decoración de lugar o las paradisíacas vistas. Sarah Burlando volvió a llevarse los halagos de los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas al mostrar cómo elevar un look clásico a uno fashionista, con mini jean wide leg bordado. Nuevamente, la niña se coronó como una "princesa moderna", fusionando las prendas chic con los detalles tiernos y dignos de dulzura.

A.E