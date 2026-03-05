La historia del romance de Andrea del Boca y Silvestre que generó polémica: diferencia de edad e infidelidades

A comienzos de los años 80, la televisión argentina fue escenario de uno de los romances más comentados del momento. La relación entre Andrea del Boca y Silvestre (José Luis Rodríguez) no solo llamó la atención por la enorme popularidad de ambos, sino también por el contexto en el que empezó. Se conocieron mientras trabajaban juntos en la telenovela Los cien días de Ana (ATC), donde interpretaban a la pareja protagonista. La química que mostraban en pantalla no tardó en traspasar la ficción y convertirse en un vínculo real. Lo que al principio parecía una típica historia nacida en un set de televisión terminó transformándose en un verdadero escándalo mediático.

El vínculo empezó en medio de una fuerte polémica que rápidamente llamó la atención de los medios. Andrea tenía17 años cuando comenzó la relación, mientras que el cantante rondaba los 29. Además, Silvestre estaba casado con Déborah Ramos y esperaba su tercer hijo junto a ella. Esa combinación, la diferencia de edad y la situación familiar del músico despertó fuertes cuestionamientos en la sociedad de aquel entonces.Durante meses, el romance fue tapa de revistas y uno de los temas más comentados del espectáculo.

Silvestre y Andrea del Boca en los años 80: un romance que nació en la ficción televisiva y terminó envuelto en polémicas.

Andrea del Boca y Silvestre: la anécdota de la primera cita

Con el paso de los años circularon distintas versiones sobre cómo se había iniciado realmente la historia. Una de las más repetidas dentro del ambiente artístico apuntaba directamente a la familia de la actriz. Según relató el propio cantante tiempo después, habría sido la propia madre de Andrea del Boca quien intervino en el acercamiento. “Yo estaba en el camarín de ATC y entró la mamá y me dice: ‘José, te tengo que pedir un favor. Andrea llora todas las noches por vos. Invitala y desilusionala’”, aseguró el cantante al recordar aquel episodio.

Años más tarde, Andrea del Boca también recordó públicamente aquella relación en distintas entrevistas. Una de las más recordadas ocurrió cuando visitó el programa PH: Podemos Hablar (Telefe). Allí contó una anécdota de su primera salida con el cantante, aunque evitó mencionarlo directamente. “Él venía de un show y traía la ropa del show. Era un músico, no precisamente del rock. Era un cantante muy conocido y hacíamos una novela y éramos como la pareja del momento”, recordó. La actriz también repasó un episodio inesperado que ocurrió durante aquella cita. “Salimos, fuimos a pasear con el auto. En medio de la Avenida Pueyrredón, el auto se para y nos quedamos sin nafta. A tres cuadras había una estación de servicio. Llegamos y él me dice que no tenía plata”, contó durante la entrevista.

La ahora integrante de la casa de Gran Hermano (Telefe) explicó que en ese momento ella tampoco llevaba dinero porque era muy joven y no solía manejar efectivo. “Me puse a llorar y le dije que yo tampoco tenía plata”, recordó entre risas en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Según relató la actriz, Silvestre encontró una solución inesperada para salir del problema. El cantante decidió dejar su reloj como garantía para poder cargar combustible. “Él le da el reloj y le dice que cuando vuelva del show le va a pagar”, explicó Andrea al recordar el momento. Finalmente, el músico cumplió con su palabra y logró recuperar el objeto horas más tarde.

Andrea del Boca y Silvestre: polémicas, declaraciones y el final del romance

El romance también tuvo consecuencias en la vida personal del cantante. Años más tarde, su entonces esposa, Déborah Ramos, recordó cómo vivió aquel momento. En 2016, durante una entrevista en el programa Intrusos (América), habló sobre el escándalo que rodeó a la relación. “Ella era chica, se enamoró por primera vez, es comprensible. Él, no: era grande, tenía 34 años, una mujer embarazada, una nena de un año y uno de tres. No estábamos separados”, expresó la mujer al recordar aquella etapa. Asimismo, Deborah también contó cómo se enteró de lo que estaba ocurriendo. “Ellos hacían novela en ATC, la veía a ella, me acariciaba la panza. Un día la vi triste y le dije: ‘¿No estarás enamorada?’. Y después me enteré que se encerraban en el camarín y la madre de ella se quedaba en la puerta para que nadie entrara”.

Mientras Andrea del Boca brillaba en la televisión, Silvestre conquistaba al público con su música y su perfil de galán.

Con los años, el propio Silvestre también se refirió públicamente a la relación. Lejos de romantizar el vínculo, el cantante llegó a minimizarlo en distintas entrevistas. “Andrea sólo fue un puente para salir de una relación que tuve con la madre de mis hijos, la señora Ramos”, declaró en su momento. “Nunca estuve enamorado de ella, y se lo dije”. Luego intentó explicar el vínculo desde su mirada personal: “Creo que ella se deslumbró con mi música, mi personaje... Se le mezcló el personaje de galán con el ser humano. Se le mezcló todo”.

El final de la relación llegó de forma abrupta y dolorosa. Según contó la propia Andrea del Boca tiempo después, fue ella quien descubrió una infidelidad que terminó definitivamente con el vínculo. La escena ocurrió cuando regresó antes de lo previsto de un viaje a Europa. “Volví de Italia antes de lo previsto, le quise dar una sorpresa y, cuando entré al departamento, lo encontré en la cama con Verónica Vieyra…”, recordó. Así concluyó una historia que, entre polémicas y versiones cruzadas, quedó marcada como uno de los romances más escandalosos de la televisión argentina de los años 80.