Por qué Anna del Boca no estuvo anotada en el registro civil durante cuatro meses

Durante años, la historia entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti estuvo atravesada por conflictos judiciales, denuncias y versiones cruzadas. En ese contexto, un dato poco difundido sobre el nacimiento de su hija, Anna Chiara, volvió a salir a la luz a partir de los recientes dichos de la actriz en Gran Hermano (Telefe). Según revelaron en Puro Show (eltrece), la joven estuvo cuatro meses sin ser inscripta en el registro civil. Una situación inusual que se originó en un desacuerdo entre sus padres. El tema resurgió al volver a poner en agenda distintos episodios del enfrentamiento legal que mantienen desde hace años.

El conflicto entre Andrea del Boca y Biasotti por el nombre de su hija

De acuerdo a lo que contó la periodista Fernanda Iglesias en el Puro Show, el problema comenzó desde el momento del nacimiento. “Cuando nace Ana Chiara, él quería ponerle Chiara, pero Andrea quería ponerle Ana del Boca, sin su apellido”, explicó al aire. Esa diferencia no fue menor, ya que implicaba una decisión sobre la identidad legal de la niña. Frente a esa situación, Biasotti avanzó por la vía judicial. “Él tuvo que iniciar un juicio de filiación”, detalló la panelista.

Andrea del Boca y su hija Anna Chiara

Como consecuencia de ese proceso, la beba no fue anotada inmediatamente en el registro civil. “La nena estuvo cuatro meses sin ser inscripta en el registro civil”, reveló Iglesias, dando cuenta de la magnitud del conflicto. Recién luego de esa instancia judicial se pudo formalizar la inscripción. Este episodio se suma a una larga lista de disputas entre ambos, que incluyeron denuncias públicas y causas judiciales. A lo largo de los años, la relación estuvo marcada por versiones enfrentadas.

Andrea del Boca y los años de enfrentamientos judiciales

Según relató Iglesias, existen distintas causas que siguen abiertas o en proceso. Por un lado, el empresario inició una demanda contra Andrea del Boca y su madre por declaraciones públicas. “Relata toda la historia que tuvo con Andrea y cómo ella lo separó de su hija”, explicó. También hay otra causa vinculada a una entrevista televisiva que la actriz dio en el programa de Susana Giménez. En ese caso, Biasotti reclama daños y perjuicios contra Andrea, Telefe y otros involucrados. “Esa todavía está pendiente de sentencia”, detallaron en el ciclo. A lo largo de los años, el conflicto incluyó denuncias por violencia de género por parte de la actriz, quien llegó a exponer públicamente un moretón en una entrevista televisiva, además de acusaciones de abuso, secuestro y maltrato que marcaron el relato mediático del caso.

Del otro lado, el empresario impulsó acciones judiciales por daños y perjuicios y cuestionó esas versiones, dando su propia reconstrucción de los hechos. También se sumaron testimonios y versiones contrapuestas que alimentaron la polémica. Incluso se mencionó el concepto de “alienación parental” en uno de los expedientes, en relación al vínculo con su hija, término que refiere a la supuesta influencia de un progenitor sobre el hijo para deteriorar o romper el lazo con el otro. Ese planteo formó parte de las estrategias judiciales dentro de un conflicto que se extendió durante años.