Así es la casa de Daniela Celis que abandonó Thiago Medina: espacios abiertos, cuadros juntos y hasta un sector para streaming

Daniela Celis abrió las puertas de la casa que compartió con Thiago Medina, un espacio amplio donde la cocina, el comedor y el living se integran en un ambiente moderno y familiar. La vivienda combina tonos cálidos, mobiliario funcional y rincones dedicados al entretenimiento, un entorno que refleja la personalidad de la influencer.

Espacios abiertos y cuadros juntos: La increíble propiedad que compartían Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis mostró cómo es la casa que abandonó Thiago Medina, con ambientes abiertos, rincones dedicados al entretenimiento y recuerdos familiares que conviven en cada sector, desde la cocina hasta el jardín. Con sectores luminosos y un entorno verde con pileta, la propiedad se presenta como un lugar donde se mezclan la rutina y la modernidad.

La casa de Daniela Celis

El domingo de Pascua, la exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales un video donde se podían ver detalles de la propiedad que compartía con su expareja. El corazón del hogar es la cocina, diseñada en tonos amarronados que transmiten calidez. Sobre la mesada se destaca un estante esquinero, ideal para organizar vasos y copas.

Además, se apreció un horno con extractor plateado y una heladera oscura que aporta contraste y modernidad. Una barra de media altura divide el ambiente y conecta con el comedor, generando un espacio abierto y fluido. Este espacio en la casa de Daniela Celis tiene como protagonista una mesa de madera para seis personas, acompañada de sillas tapizadas.

La casa de Daniela Celis

Este sector se integra naturalmente con la cocina y el living, reforzando la idea de amplitud y convivencia. Es un espacio pensado para compartir comidas y momentos familiares, con un estilo sencillo y acogedor. Por su parte, en el living se ubican dos sillones en tonos nude, mientras que en las paredes se lucen tres cuadros donde la influencer y Thiago Medina aparecen con Laia y Aimé, sus hijas.

Daniela Celis tiene un sector dedicado al streaming en su casa

En un rincón del living, junto a grandes ventanales que dan a un gran jardín, Daniela Celis armó un espacio especial para el gaming y el streaming. Allí se encuentran una computadora, auriculares y un micrófono, mostrando su vínculo con la comunicación digital. Al lado, un rack negro sostiene un televisor, conformando un área dedicada al entretenimiento.

La casa de Daniela Celis

La casa también cuenta con una galería equipada con mesa y sillas, ideal para disfrutar del aire libre. El jardín se presenta como un entorno verde con pileta, protegido por una reja especial que garantiza la seguridad de las gemelas Aimé y Laia. Logrando un espacio pensado para combinar relax y funcionalidad, pensado para el disfrute familiar.

En el video que Thiago Medina compartió mientras preparaba sus bolsos para mudarse, se pudo ver parte de la habitación que compartía con Daniela Celis. Las paredes claras y la cama con sábanas del mismo tono muestran un espacio pensado para el descanso. En una de las paredes se aprecia un sector de guardado para calzado, reflejando un espacio organizado.

Daniela Celis mostró algunos detalles de la casa que abandonó Thiago Medina. La residencia se distingue por sus espacios abiertos, los cuadros familiares y un sector preparado para el streaming. La vivienda reúne ambientes integrados, detalles de diseño y rincones pensados para la vida cotidiana.

VDV